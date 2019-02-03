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Yarın Okullar Başlıyor! Ailelere Tavsiyeler!

2018-2019 Eğitim öğretim yılının yarı tatili yarın sona eriyor. Bugün öğrenciler ve veliler için son derece önemli bir gün... Okulların başladığı ilk günden daha önemli olan tatilin sona erdiği gündür. Uzmanlar aileleri uyarıyor...

Yarın Okullar Başlıyor! Ailelere Tavsiyeler!

2018-2019 Eğitim öğretim yılının yarı tatili yarın sona eriyor. Bugün öğrenciler ve veliler için son derece önemli bir gün... Okulların başladığı ilk günden daha önemli olan tatilin sona erdiği gündür. Uzmanlar aileleri uyarıyor...

03 Şubat 2019 Pazar 16:56
Yarın Okullar Başlıyor! Ailelere Tavsiyeler!

2018-2019 Eğitim öğretim yılının yarı tatili yarın sona eriyor. Bugün öğrenciler ve veliler için son derece önemli bir gün... Okulların başladığı ilk günden daha önemli olan tatilin sona erdiği gündür. Uzmanlar aileleri uyarıyor...

15 günlük tatil deyip geçmeyin, 15 günde öğrencinin ve ailenin tüm dengesi şaşabiliyor.

AİLELERE TAVSİYELER

Öğrencilerin ailelerine büyük görev düşüyor. Yarı tatilin bittiği akşam öğrenciyi uykusunu alabilmesi için normalde okula gittiğinde yattığı saatte yatırmalıdır. Nasıl olsa uyamaz demeyin. Yatakta uyamadan geçirdiği zaman hem hayal dünyasını gelişterecek hem de vücudunun dinlenmesini sağlayacaktır.

15 gün boyunca okuduğu kitapları elinize alın ve kitapların neler anlattığını sorun. Hatta daha basite indirin. Kitabın yazarının kim olduğunu sorun. Kitabın sonu kitapta yazdığı gibi değil de öğrencinin istediği gibi bitseydi nasıl olurdu diye sorun.

15 günlük tatil boyunca ne öğrendiğini sorun.

Öğrenciye aslında yapmadk isteyip de yapamadığı bir şey varsa söylemesini isteyin.

Yarın sabah okul başayacağı için hazırlıklarını yapıp yapmadığını sorun.

2. dönem yapmak istediklerini sorun.

Zayıf veya düşük olan puanlarını yükseltmek için neler yapacağını sorun.

1. dönem sorun yaşadığı arkadaşları var mı varsa nasıl çözeceğini sorun.

Derslerinde zorlandığı öğretmen var mı varsa öğretmeni ile konuşması gerektiğinin altını çizin.

15 günlük tatil boyunca yapması gerekenleri yapıpı yapmadığını sorun.

Mümkünse, yarı yıl tatili bittiğinde sabah okula giderken ona eşlik edin.

Eşlik edemeyecekseniz ona ikinci yarı yıl için özgüven verici tavsiyelerde bulunun.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 03.02.2019 21:06
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