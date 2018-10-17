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Yapay Zeka Fakültesi!

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında hep zirveye oynayan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolarlık yatırım ve 1 milyon dolarlık eğitime hazırlık bütçesi ile yapay zeka fakültesi kuruyor.

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Yapay Zeka Fakültesi!

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında hep zirveye oynayan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolarlık yatırım ve 1 milyon dolarlık eğitime hazırlık bütçesi ile yapay zeka fakültesi kuruyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:46
Yapay Zeka Fakültesi!

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında hep zirveye oynayan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolarlık  yatırım ve 1 milyon dolarlık eğitime hazırlık bütçesi ile yapay zeka fakültesi kuruyor.

FAKÜLTE İÇİN BAĞIŞ TOPLANDI!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün kuracağı Yapay Zeka Fakültesi için bağışlarda toplandı. Fakülte'nin kurulması ve eğitime başlaması adına en büyük bağışı ise 350 milyon dolarla ABD’li işadamı Stephen Schwarzman yaptı. Bu sebeple fakülteye yaklaşık 14 milyar dolar servete sahip ABD'li İşadamı Stephan Schwarzman’ın adının verilmesi kararlaştırıldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün resmi haber sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yeni fakültede özellikle yapay zekâ ve programlama alanlarında çalışmalara yoğunluk verilecek ve bu tür çalışmalara ait projelerin işleyişi yürütülecek. Fakülte'ye 50 yeni akademisyen daha alınacak. Böylelikle üniversitede yapay zekâ ve programlama alanında çalışan bilim insanlarının sayısı neredeyse ikiye katlanmış olacak. Rektör L. Rafael Reif, üniversitenin haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni fakültenin yapay zeka konusunda dünya çapında bir eğitim ve araştırma merkezi olacağını ifade ederek “MIT’yi yeniden şekillendiriyoruz. Yeni fakülte hem programlama, araştırma ve eğitimlerde global bir merkez, hem de güçlü yeni yapay zekâ uygulamaları için entelektüel bir dökümhane olacak. Ayrıca her disiplinden öğrenci ve araştırmacıyı yapay zekâ konularında donatarak, kendi disiplinlerini de geliştirmelerini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 17.10.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka fakültesi
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