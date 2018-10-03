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Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını Geçemeyen Öğrencilerden Tercih Alınacak

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri için Başvuruların Alınması İşlemleri başladı.

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Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını Geçemeyen Öğrencilerden Tercih Alınacak

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri için Başvuruların Alınması İşlemleri başladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 22:18
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını Geçemeyen Öğrencilerden Tercih Alınacak

2018 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri için Başvuruların Alınması İşlemleri başladı.

ÖSYM'den yapılan tercih duyurusu şöyle;

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) (ÖSYS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler dahil), Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ve Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Merkezimizce yapılacaktır. Başvurular, 02-10 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar Başvuru Formunu ilgili kılavuzda belirtilen şekilde doldurup başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine onaylatmalarından sonra ekte sunulan başvuru merkezlerine giderek elektronik olarak başvuru bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayarak başvurularını tamamlayacaklar ve Aday Başvuru Formunu Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar, başvuru ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.10.2018 23:31
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yabancı dil hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerden tercih alınacak
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Hakan 52 dakika önce

Admin işinize karışmak gibi olmasın ama şu an günmde önemli bir mevzu var erken emeklilikte yaşa takılanlarla alaklı bunu haber yapmanızı rica ediyoruz çok önemli bir mevzu EYT cogu haber sitesi anlık geçiyo sizde paylaşın duyurun seslerimizi.

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