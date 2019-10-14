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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise devam ediyor. Gözler şimdi VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Yükseköğrenim bursu için başvurular ise devam ediyor. Gözler şimdi VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:51
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 öğretim dönemi burs başvuru sonuçları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte, VGM burslarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de biterken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak. VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

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