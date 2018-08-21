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VGM 2018-2018 Burs Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bursları için 2018-2019 eğitim dönemi başvuru tarihleri belli oldu.

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VGM 2018-2018 Burs Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bursları için 2018-2019 eğitim dönemi başvuru tarihleri belli oldu.

21 Ağustos 2018 Salı 13:18
VGM 2018-2018 Burs Başvuru Tarihleri Belli Oldu!..

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bursları için 2018-2019 eğitim dönemi başvuru tarihleri belli oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için burs başvuru tarihleri açıkladı. Yapılan duyuru şöyle;

Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" için başvurular, 2018 - 2019 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitemizden üzerinden alınacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemizden takip edilebilir.

​Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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vgm 2018 2018 burs başvuru tarihleri belli oldu
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