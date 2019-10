​Verimli ders çalışmanın 10 altın kuralı

Görsel, işitsel ve dokunsal zekâ başarıya ulaşmada gerekli ve etkili olsa da yeterli değil. Başarılı olabilmek için ulaşılabilir, ölçülebilir ve spesifik bir hedef belirleyerek bu doğrultuda stresi yönetebilmek ve engelleri, yaşam koşullarını değiştirebilecek fırsata dönüştürmek gerekiyor.

Hızlı bir şekilde değişen ve bilginin her geçen gün arttığı bir dünyada verimli sonuçlara ulaşabilmenin koşulu öğrenmeyi öğrenmek olarak açıklanabilir. YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı olan Kunduz’un deneyimli eğitmenleri, başarıya ulaşmayı sağlayacak verimli çalışma için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

1. Doğru çalışma ortamı oluşturmak

Araştırmalar termal konfor ve sıcaklığın, güneş ışığına erişimin, renklerin ve hava kalitesinin verimli çalışma üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Çalışılacak alan havalandırılmış ve 22-25 derece sıcaklıkta olmalı. Havanın formaldehit, karbonmonoksit gibi zararlı maddelerden arınması için hava temizleyici bitkiler kullanılabilir. Çalışma alanı için gün ışığından azami ölçüde yararlanmayı sağlayan bir oda tercih edilmeli ve duvardan yansıyan veya tavana gizlenen güçlü ışık kaynakları kullanılmalı.

Odanın çok dağınık olması odaklanma üzerinde olumsuz etki yaratacağı için çalışma odasının ve masasının görsel, işitsel her türlü uyarandan uzak olması gerekir. Öğrencilerin en çok yaşadıkları sağlık sorunu bel ve sırt ağrısı olarak kendini gösteriyor. Konfor sağlayabilmek için çalışma odasındaki sandalyede bel destek minderi, ortopedik oturma simidi kullanılabilir. Verimli çalışma alanı yaratmak için beyaz, ekru, mavi ve yeşil renkler kullanılabilir.

2. Teknolojiden yararlanın

Teknolojideki gelişmeler, akıllı telefonların hayatın her alanında kolaylık sunmasını sağladı. Verimli çalışmak için de alarm uygulaması, planlama uygulaması, not alma uygulaması gibi pek çok uygulamadan yararlanarak çalışmayı kolaylaştırmak mümkün. Öğrencilik hayatında öğrenmeyi kolaylaştıran ve verimi artıran pek çok mobil uygulama mevcut. Bunlardan biri de 20 binden fazla eğitmenin bulunduğu, 8 milyonu aşkın sorunun çözüldüğü Kunduz. YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı olan Kunduz, Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlara ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulama sayesinde öğrenciler çözemediği sorunun fotoğrafını çekip gönderiyor ve sorunun profesyonel eğitmenler tarafından çözülmüş halini 10 dakika içinde görsel olarak alıyor. Uygulama “Eğitim Koçluğu” desteğiyle de verimli çalışma konusunda yol gösterici niteliğe sahip. Kunduz hakkında detaylı bilgi ve uygulama indirme linklerine kunduz.com adresinden ulaşmak mümkün.

3. Pomodoro tekniği ile çalışmak

Pomodoro tekniği, aktiviteleri sistematik olarak gerçekleştirmeyi ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi sağlayan bir yöntem. Verimli çalışmayı ve üretkenliği artırmayı mümkün kılan Pomodoro tekniği, 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan 30 dakikalık bir dönemi kapsıyor. Pomodoro tekniği 8 saatlik çalışma imkanı sunuyor. Tekniğin verimli uygulanabilmesinin koşulu çalışma planlarını haftalık ve aylık olarak değerlendirmeye almak olarak belirlenebilir.

4. Çalışma planı hazırlayın

Ders çalışırken düzenli olmanın en etkili yollarından biri de çalışma programı hazırlamaktan geçiyor. İyi bir çalışma programı hazırlayabilmek ve verimli çalışmak için zamanı iyi ayarlamak, gerçekçi düşünmek şart. Zamanı etkili kullanmayı sağlayan bir çalışma programı için öncelik sıralaması belirlemek faydalı olacaktır. Çalışma planını uygularken saati biraz ileriye almak zamanı verimli kullanmak için etkili bir yöntem.Çalışma programı ders tekrarları ve soru çözmek için ayrı zaman ayrılabilecek bölümü de içermeli ve tekrar sıklığı günlük haftalık aylık rutinlerle yapılmalı. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kısıtlı zaman içinde etkili okuma alışkanlığı kazanması için hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanması gerekir. Bunu sağlamak için bol bol okuma çalışmaları yapmak gerekir.Sınav sırasında süreyi verimli kullanmanın etkili yollarından biri de TİZEY stratejisi uygulamaktır. TİZEY stratejisi; talimat, incele, zaman, en kolay ve yeniden inceleme aşamalarından oluşur. Bu bağlamda talimatları dikkatlice okumak, incelemek, her soruya ne kadar zaman ayırmak gerektiğine karar vermek, soruları cevaplarken en kolay soruyla başlamak ve en son zaman kalırsa yeniden gözden geçirmek gerekir.

5. Sınav öncesi beslenme

Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamaları ve eğitim sürecini sağlıklı geçirebilmeleri için sağlıklı beslenmeleri şart. Öğrencilerin kan şekerini hızlı yükseltip düşürebilen bisküvi gibi hızlı tüketimi olan besinlerden uzak durması gerekiyor. Öğrencilerin en sık yaptığı hata çay ve kahveyi bolca tüketip su tüketimini azaltmak. Oysa günde kg başına 30 ml su içilmesi gerekiyor. Eğitim sürecinde sağlıklı beslenmek için yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmak; balık, yumurta, brokoli gibi hafıza güçlendiren yiyecekler tüketmek önem taşıyor. Sınav öncesinde stresi azaltmak için C vitamini zengini sebze ve meyveler tüketilmeli.

6. Motive edici ödül belirleyin

Sınav kaygısı, ödevleri yetiştirememek gibi durumlar her gün pozitif olabilmenin önünde engeldir. Bu tür durumlarda motive olabilmenin en etkili yolları hedef ve hayalleri hatırlatan obje veya notlara yer vermek, müzik dinlemek olarak sayılabilir. Öğrenciler için en etkili motivasyon kaynağı, en sevdiği yiyecek ya da içeceği ödül olarak kullanmaktır.

7. Etkili not tutma alışkanlığı edinin

Fikir üretmek, önemli fikirleri sonradan hatırlamak ve etkili öğrenmek için not tutmak başarıya giden yolda önemli bir anahtar. En etkili not tutma yöntemlerinden biri, Amerika’daki Cornell Üniversitesinde geliştirilmiş bir not tutma metodu olan Cornell metodudur. Etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış olan bu yöntemde bir A4 kâğıdı 3 bölüme ayrılır. Birinci bölüme ayrıntılar, ikinci bölüme semboller, kısaltmalar ve üçüncü bölüme özet yazılır. Böylece konu daha akılda kalıcı olur. Öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri fosforlu kalemlerle cümlelerin altını çizmek veya not alırken farklı renk tonlarında kalemler kullanmak. Renkli kalemler çalışmaya teşvik ediyor gibi görünse de zaman kaybı olacaktır. Fosforlu kalemlerle altı çizilen cümleler, diğer cümlelerde gözden kaçan şeylerin olmasına yol açar. Not alırken renk renk kalem kullanmak ve görselliği geri planda bırakmak verimli çalışmak için etkili bir yöntem.

8. Odaklanmak için farklı yöntemler uygulayın

Verimli çalışmak, odaklanma sorununu çözmekten geçiyor. Kalabalık bir ortamda veya evde ders çalışırken konsantrasyon sağlamak için gürültü engelleyici özellikte kulaklıklarla klasik sözsüz şarkılar dinleyerek odaklanma artırılabilir. Çeşitli nefes egzersizleri uygulayarak ve beyin egzersizi yaptıran oyunlar oynayarak ya da bulmaca çözerek de konsantrasyonu artırmak mümkün.

9. “Hayır” demeyi öğrenin

Hayır demenin ilişkileri zedeleyeceği düşünülse de düşünceleri güçlü bir biçimde ifade etmenin yolu hayır diyebilmektir. Sınav hazırlığındaki bir öğrencinin arkadaşlarına hayır diyemeyip ders çalışmayı bırakması verimli sonuç alabilmesinin önündeki en büyük engeldir.Bu noktada çalışma programına sadık kalmanın önemi daha iyi anlaşılıyor.

10. Uyku düzenine dikkat

Araştırmalar düzenli uyuyan öğrencilerin iyi uyumayanlara oranla daha iyi not aldıklarını ve matematik problemlerini çözmede daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Bu da öğrencilerin biyolojik saatini koşullandırması gerektiğinin göstergesi. Uyku düzeni sağlamak için yatakta okumak ya da telefonla ilgilenmek gibi alışkanlıklardan vazgeçmek ve her gün aynı saatte uyuyup uyanmak gerekiyor.

