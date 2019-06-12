Uzmanlar uyarıyor: “YKS öncesi vücudunuzun alışık olmadığı bir gıda tüketmeyin!”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, YKS öncesi doğru beslenme konusunda üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

“Düzenli bir uyku şekliniz yoksa son 1 hafta içinde mutlaka sınava rahat uyanabilecek şekilde kendinizi ayarlayın” diyen Özden Örkçü, “Uykusuz sınava girmek hem moralinizin bozuk olmasına hem de bilgilerin hatırlanamamasına yol açabilir” şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, YKS öncesi dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle ifade etti:

B grubu vitaminleri, zihni stresten koruyor

“B grubu vitaminleri zihnimizi strese, yorgunluğa, paniğe karşı korumaktadır. Yetersizliğinde konsantrasyon düştüğü, unutkanlık ve öğrenme zorluğu zekâ ve hafıza performanslarının zayıflamasına neden olmaktadır. Kuru baklagiller, kırmızı et, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, tavuk eti, yer fıstığı, muz, kavun, brokoli, ıspanak, domates, yumurta, kavun ve enginar B grubu vitaminlerinden zengindir. B vitamininin sinir sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar güçlü iletişim kurmayı ve bilinç yanında hafızayı da güçlendirdiği bilinmektedir.

Yeşil yapraklı besinler, beyin sağlığını destekliyor

Folik asit de beyin gelişimi için oldukça önemlidir. Beyin gelişimi ve zekâ üzerine olan etkileri daha anne karnından itibaren takip edilmektedir. Folik asit yetersizliği zekâ geriliğine sebep olabilmektedir. Bir nevi beynin gıdası diyebiliriz. Özellikle yeşil yapraklı sebze ve meyve, pirinç tüketerek folik asit ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliriz.

Omega 3, hafızayı güçlendiriyor

Omega 3, yani yağ asitleri içerisinde DHA ve EPA dediğimiz bileşenler bulundurur. Bu bileşenler, beyin fonksiyonlarını düzenlemede, zekâ gelişimini ve hafızayı güçlendirmede etkin rol üstlenir. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre 6 ay boyunca düzenli Omega 3 tüketen çocukların diğerlerine göre hafıza testlerinde daha iyi sonuç aldıklarını göstermiştir. Omega 3 yağ asitlerinden zengin sardalye, ton balığı, somon balığı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu gibi besinlerde daha çok bulunmaktadır.

Protein tüketmeyi unutmayın!

Yeterli miktarda protein tüketilmesi uyku halinin azalmasını ve enerjinin tamamen kullanılmasını sağlar. Balık, et, yumurta, fındık, fıstık ve ceviz kaliteli protein kaynaklarıdır ve içerdikleri yağ asitleri de beyin damarlarının beslenmesi açısında oldukça önemlidir.

Ders çalışırken bunlara dikkat!

Ders çalışırken; şeker ve şekerli yiyecekler, cipsler, kuru yemişler, gazlı içecekler, bisküviler krakerler vb. gibi besinler yerine; süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları, taze meyve ve sebzeler ile kuru meyveler tercih edilmelidir.

Gaz yapıcı ve lifli besinlere dikkat!

“Sınavdan bir gün önce kuru baklagiller gibi gaz yapıcı besinlerin, lif ve yağ içeriği yüksek yiyeceklerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, şunları kaydetti:

“Sınav anında adrenalinin seviyesinin yükselmesiyle birlikte sindirim sistemimiz daha fazla çalışmaya başlar ve sınav anında acaba tuvalet ihtiyacım olur mu kaygısını yaşamamamıza neden olur.

Vücudunuzun alışık olmadığı bir gıda tüketmeyin!

Vücudun alışık olmadığı hiçbir besin sınav öncesinde tüketilmemelidir. Sınav sırasında mide ve sindirim sistemi sorunları yaşanma riskini artırabilir.”

Sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapın!

Sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğini belirten Özden Örkçü,

“Sadece kahvaltıda ağır yiyecekler tüketmeyin. Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı edilmelidir. Gece boyu açlıktan sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak enerjiye gereksinim duyduğundan, kahvaltı yapılmadığı takdirde; dikkat daha çabuk dağılır, baş ağrısı ve yorgunluk oluşur” uyarısında bulundu.

Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı?

“Yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında; süt, taze sıkılmış meyve suyu yanında peynir, yumurta, birkaç dilim ekmek, pekmez tahin, zeytin, domates, yeşil biber, salatalık, maydanoz veya meyve gibi dört besin grubunda yer alan yiyecekleri içermelidir” diyen Örkçü,

“Hafızayı güçlendiren diğer bir mucizede elma kabuğudur. Elma kabuğunun içinde bulunan antioksidanlar Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir. Sınava hazırlanacak öğrenci arkadaşlarımız için taze sıkılmış elma-havuç suyu ile beraber 1 haşlanmış yumurta ve 2-3 adet cevizi kahvaltılarında olmazsa olmazı olsun” şeklinde konuştu.

Şekerli besinler gevşemeye yol açıyor!

Halk arasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı artırdığına yönelik yanlış inanışların bulunduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oysa karbonhidrat yönünden zengin bu besinler, tersine gevşemeye neden olur. Sınav öncesi ve sırasında bunlar yerine, kuru üzüm, erik, incir ya da A ve C vitaminlerinin zengin olduğu taze meyve ve sebze gibi besinler tercih edilmeli. Havuç beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini artırıyor. Havuç içerisinde beynimizin metabolizmasını canlandıran enzimlere sahip olduğu için beyin metabolizmasını canlandırarak hatırlama yeteneğini aktif hale getiriyor, ezber yapmak isteyen ya da kolay kolay çalıştıklarını unutmamaları için havucu biraz zeytin yağı ilave ederek tüketmelerini tavsiye ederim. Ayrıca ananas, zencefil, kimyon, avokado ve baharatlar öğrenme konusunda çok etkilidir. Zencefil ve kimyonun diğer bir özelliği de beynin yeni fikirler üretmesini sağlar.

Susamaya neden olacak yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durun!

Sınav esnasında susamaya neden olacak yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınmalısınız. Sınavda su tüketiminin yanı sıra, taze sıkılmış meyve suyunun hem sıvı ihtiyacını karşılayacağı, hem de konsantrasyonu artıracağı unutulmamalıdır.

Kafein stresi tetikliyor!

Kafein içeren içecekler adrenalinin serbest kalmasına böylece stres düzeyinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle günlük tüketimin en fazla 2 fincan kahve/çay ile sınırlandırılması önem arz eder. Bunun dışında aşırı çay ve kahve tüketmek diüretik etkisinden dolayı sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızı artırabilir. Sınava girerken yanınızda su bulundurun. Heyecandan ağzınız zaman zaman kuruyabilir. Bu nedenle bir pet şişe suyu yanına almanız iyi olacaktır.”

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