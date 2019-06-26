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Uzmanlar uyardı: Yükselen puanlar yanıltmasın

LGS kılavuzu yayımlandı. Uzmanlar, tercih yapacak öğrencileri "Yükselen puanlar yanıltmasın" diye uyardı.

Uzmanlar uyardı: Yükselen puanlar yanıltmasın

LGS kılavuzu yayımlandı. Uzmanlar, tercih yapacak öğrencileri "Yükselen puanlar yanıltmasın" diye uyardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 06:59
Uzmanlar uyardı: Yükselen puanlar yanıltmasın

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu dün yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri de açıklandı.

LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından yapılacak. Tercihlerini internetten yapmak istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın aktardığına göre, öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel Yerleştirme’de tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde, aynı okul türünden en çok 3 okul seçilebilecek. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

KAYIT ALANLARI RENKLERLE

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanı’nda yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanı’nda yer alan okulları belirtecek.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı’nda ve Komşu Kayıt Alanı’nda olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

Özel Öğretim Kurumları’na kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEMDE

Yerleştirmeye esas nakiller 2 dönemde yapılabilecek. Her tercih döneminde en fazla 3 tercih hakkı olacak. Boş kontenjanlar 22 Temmuz’da duyurulacak.

ÖZELLERE KAYIT BAŞLADI

Özel okullar, dün saat 17.00 itibarıyla taban puanlarını ve kayıt esaslarını içeren kılavuzlarını ilan etti ve bugün ön kayıtlara başladı. Özel Okullar Kayıt Koordinasyon Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 1. ön kayıt dönemi 1 Temmuz’da tamamlanacak ve 2 Temmuz’da asil liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullara kayıtlar 12 Temmuz’a kadar devam eSIRALAMAYA DİKKAT

Eğitimci Yasemin Pakkan, Türkiye genelinde sınavı tam yapan öğrenci sayısının geçen yıla oranla daha fazla olduğuna dikkat çekerek “Hatta 1-3 yanlış yapanların sayıları da geçen yıla oranla hatırı sayılır şekilde yüksek. Bu nedenle elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler geçen yılla kıyaslandığında, puanların edinilen yüzdelik dilimlere göre yüksek olduğu görülüyor. Özel okul yerleştirmeleri yapılırken geçen yıl belirlenen puanlardan yüksek taban puanlarının açıklanacağını öngörüyoruz” dedi.

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decek.

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