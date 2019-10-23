URAP, 2019-2020 üniversite sıralamalarını açıkladı!

Bilindiği üzere, URAP tarafından belirlenen beş gösterge üzerinden her yıl devlet ve vakıf üniversitelerimiz sıralandırılmaya tabi tutulmaktadır. Bu beş gösterge şunlardan oluşmaktadır:

- MAKALE PUANI (2018 yılı makale sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen 2018 yılı makale sayısı puanı)

- ATIF PUANI (2014-2018 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puanı + Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (2014-2018 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puanı)

- BİLİMSEL DOKÜMAN PUANI (2014-2018 yılları arası yapılan toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı)

- DOKTORA (MEZUN+%ÖĞRENCİ) PUANI (Doktora mezun öğrenci sayısı puanı + doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi puanı)

- ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRENCİ PUANI (Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanı)

Bu kapsamda; 2019-2020 dönemine ait URAP Türkiye Sıralamaları 18 Ekim 2019 tarihinde http://tr.urapcenter.org/2019/ adresinden kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu sıralamaları incelediğimizde;

1- Toplam puanında küçük bir azalma olmasına rağmen Devlet üniversitelerinde birinciliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi Hacettepe Üniversitesinin aldığı,

2- Vakıf üniversitelerinde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi birinci sırayı Koç Üniversitesinin aldığı,

3- Bazı üniversitelerin bölünmeden kaynaklı olarak puanlarında veya sıralamada gerilere düştüğü, (İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

4- Geçtiğimiz yıla göre en hızlı yükselen devlet üniversitelerinin; İskenderun Teknik Üniversitesi (19 sıra), Munzur Üniversitesi (16 sıra), Mersin Üniversitesi (14 sıra), Hitit Üniversitesi (10 sıra), Bursa Teknik Üniversitesi (10 sıra), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (9 sıra) Abdullah Gül Üniversitesi (7 sıra), Karabük Üniversitesi (7 sıra), Kastamonu Üniversitesi (6 sıra), Erzurum Teknik Üniversitesi (6 sıra) olduğu,

görülmektedir.

Devlet üniversitelerinin URAP sıralamalarında son üç yıllık (2017, 2018, 2019) değişimini görmek için TIKLAYINIZ.

Araştırma üniversitelerinin URAP sıralamalarında son üç yıllık (2017, 2018, 2019) değişimini görmek için TIKLAYINIZ.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırılması ve İhtisaslaşma projesi kapsamında belirlenen üniversitelerin değişimini görmek için TIKLAYINIZ.

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