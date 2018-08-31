üniversiteye yerleştirmede okulların başarı oranı düştü

Dün gece yarısı açıklanan YKS yerleştirme sonuçları, geleceğimizin temel taşı olan eğitim için son derece karamsar bir tablo sergiledi. Anadolu ve fen liseleri de dahil, tüm okul türlerinin üniversiteye yerleşme oranları 2017 yılına göre düştü. Lisans kontenjanları 2017 yılına göre % 2.29 artmasına rağmen, herhangi bir üniversiteye yerleşen aday sayısı % 6.62 azaldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı test ortalamalarında özellikle sayısalda öğrencilerin başarı elde edemediği dikkate alındığında, Anadolu liselerinde nitelik tartışmasının yaşanacağı bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları 2017 yılındaki sonuçlarla mukayese edildiğinde lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısının azaldığı gözlemlendi. 2017 yılına göre sınava başvuru yapan aday sayısı % 5.1 oranında arttı. Önlisans kontenjanları % 18.77 azaldı. Lisans programları kontenjanları ise% 2.29 oranında artış gösterdi.

2018 yılında önlisans ve lisans programlarının toplam 839 bin 490 kontenjanının 710 bin 982'sine yerleşildi. 2017 yılında % 76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında % 84,69'a ulaştı.

Programlara göre yerleşme oranları dikkate alındığında ise, 2017 yılına göre lisans programlarına yerleşme oranı % 6.62 azalırken, önlisans programlarında % 15.61, açıköğretim programlarında ise % 13.28'lik artış görüldü.

Önlisans ve Açıköğretim programlarına yerleşen öğrenci sayısında ki artış, kontenjanların 2017 yılına göre daha fazla dolmasına sebep oldu.

2018 YKS'de lise türlerine göre yerleşme oranlarında ise düşüş yaşandı. Anadolu liselerinden başvuru yapanlar arasından lisans programlarına yerleşme oranı, % 34,94'ten % 29,61'e, fen liselerinde % 54,90'dan % 52,77'ye, sosyal bilimler Liselerinde % 66,25'ten % 64,47'ye, imam hatip liselerinde % 18,09'dan % 15,80'e, tüm meslek Liselerinde ise % 6,04'ten % 4,98'e geriledi.

Yerleşme oranları genel olarak değerlendirmeye alındığında lisans programlarına yerleşme oranlarının azaldığı, önlisans ve Açıköğretime yerleşme oranlarında da artış yaşandığı görüldü.

Neredeyse tüm lise türlerinde, geçen yıla göre lisans programlarına giriş oranlarında önemli azalma meydana gelirken Anadolu ve İmam Hatip Liselerindeki düşüş oldukça dikkat çekici.

Konuyla dair açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Uzun süre tartışmalara neden olan İmam Hatip Okullarının, üniversitelere girişte başarısının gittikçe düşmesi yeni bir tartışmayı başlatacağa benziyor. Liselere yerleştirme sonuçlarına göre imam hatiplerin % 47'si boş kalmıştı” açıklaması yaptı.

Anadolu liselerinde ise lisans programlarına yerleşme oranının % 34,94'ten % 29,61'e gerilemesinin Anadolu Liselerinde yaşanan nitelik düşüşünü gündeme getireceğini söyleyen Özgür Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Fen ve Sosyal Bilimler lisesi öğrencileri daha çok lisans programlarını tercih etti. Önlisans programlarına yerleşme oranları yüzde 1 civarında gerçekleşti. Sosyal Bilimler liselerinde tüm programlara yerleşme oranı yüzde 67,01 olurken fen liselerinde bu oranın yüzde 52,81 olması dikkat çeken bir başka husus oldu. Bu sonuçlar, partimizin temel sorun alanlarından biri olarak gördüğü eğitim sorununu çözmekten iktidar partisinin ne kadar uzak olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılından bu yana her kabine revizyonunda milli eğitim bakanlarını değiştirerek, eğitim sistemini yapboza dönüştürmüş, sistem ve sınavları sürekli değiştirmek suretiyle adeta sistemsizliği kalıcı hale getirmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın talimatıyla, bilim insanları, akademisyenler ve bu konuda görev yapan sendika ve derneklerin birikiminden yararlanmadan değiştirilen eğitim politikaları ile gençlerimizin geleceği karartılıyor, ülkemizin geleceğini oluşturan insan sermayesi yok ediliyor.

YKS'de yaşanan bu düşüşlerin en önemli nedenlerinden birinin, eğitimin akıl ve bilimden koparılması olduğu açıktır. Eğitim sisteminde yaşanan bu nitelik kaybı, liselerimizde ve hatta üniversitelerimizde verilen eğitimin dünya standartlarının çok gerisinde kalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle özellikle üniversite eğitimini yurtdışında sürdürmek isteyen çok sayıda öğrenci bulunduğu ortadadır. Kendi ikbali için önem arz eden bir seçim nedeniyle üniversite sınavının tarihini değiştirecek kadar gençlerimizi ve öğrencilerimizi düşünmeyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Eğitimdeki bu sistemsizlik nedeniyle üniversite mezunları dahi yoğun bir işsizlik ile yüzleşmek durumunda kalmakta, genç işsizlik oranı çok yüksek noktalara ulaşmaktadır. Hiçbir anne ve baba bu eğitim sisteminden memnun değildir.

Partimizin hedefi, anayasal bir hak olan çağdaş, nitelikli ve parasız bir eğitim imkanını, okul öncesinden üniversiteye kadar sağlamaktır. Ancak böyle bir eğitim modeliyle, katma değeri yüksek üretimin artması ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi mümkündür. Bilimsel ve sorgulayıcı eğitim, ülkemizin demokrasisinin ve kalkınmasının temel koşuludur.”

Kaynaklar; Sözcü

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