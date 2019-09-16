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Üniversiteliye Ayda 2000 TL!

Başarılı gençlere devletin yanı sıra pek çok vakıf ve şirket de destek veriyor. Üniversitelilere bursların aylık tutarı 250 ile 2 bin lira arasında değişiyor. İşte o bursların listesi... .

Üniversiteliye Ayda 2000 TL!

Başarılı gençlere devletin yanı sıra pek çok vakıf ve şirket de destek veriyor. Üniversitelilere bursların aylık tutarı 250 ile 2 bin lira arasında değişiyor. İşte o bursların listesi... .

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:48
Üniversiteliye Ayda 2000 TL!

Üniversiteliler için burs başvurusu dönemi başladı. İşte başarılı öğrencilere yönelik imkanlardan bazıları:
● TÜBİTAK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750-2 bin lira arasında ödeme var. Başvurular Ekim'de başlıyor.

● KYK KREDİSİ VE BURSU: Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.​

● VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Başvuru 30 Ekim'e kadar internetten olacak. 8 ay boyu aylık 250 lira ödenecek.

● ANADOLU VAKFI: Başvurular 30 Eylül'e kadar internetten yapılacak. 9 ay süresince aylık olarak ödeme olacak.

● SABANCI VAKFI: Burs mezuniyete kadar sürüyor. Her eğitim yılında 9 ay ödeme yapıyor. Aylık 700 lira.

● SÜTAŞ EĞİTİM BURSU: LYS genel sıralamada ilk 15 bine girenlere aylık 650, giriş puanında önde olanlara 450 lira veriyor. Son başvuru tarihi 20 Eylül.

● MEHMET ZORLU VAKFI: Her yıl 2 bin öğrenciye burs sağlıyor. Başvurular belirlenen üniversitelerden alınıyor.

 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: Başvurular 30 Eylül'e kadar internetten yapılacak.

● TÜRK EĞİTİM VAKFI: Üniversite bursu aylık 700, üstün başarı bursu bin 400 lira. 9 ay sürüyor. Son başvuru 22 Eylül.

● ELGİNKAN VAKFI: Burs aylık 400 lira. 12 ay veriyor.

● TÜRK EĞİTİM VAKFI: Üniversite bursu aylık 700, üstün başarı bursu bin 400 lira. 9 ay sürüyor. Son başvuru 22 Eylül.

● ELGİNKAN VAKFI: Burs aylık 400 lira. 12 ay veriyor.

SANATSEVER BURSLAR

● TEKFEN VAKFI: Müzik bursu kapsamında aylık 750 euro ödeme yapacak.

● BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Müzikte yetenekli gençlere, bu alanda yükseköğrenime devam edenlere burs veriyor.

 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: Sanat bursu aylık 255 ile 750 lira arasında. Başvurular 2 Ekim'e kadar online alınacak.

 EKAV: Güzel sanatlar bölümlerinde başarılı öğrencilere 9 ay boyu aylık 400-500 lira burs veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
üniversiteliye ayda 2000 tl
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