Üniversiteliye Ayda 2000 TL!

Üniversiteliler için burs başvurusu dönemi başladı. İşte başarılı öğrencilere yönelik imkanlardan bazıları:
● TÜBİTAK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750-2 bin lira arasında ödeme var. Başvurular Ekim'de başlıyor.
● KYK KREDİSİ VE BURSU: Başvurular Ekim'de e-Devlet'ten yapılacak.
● VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Başvuru 30 Ekim'e kadar internetten olacak. 8 ay boyu aylık 250 lira ödenecek.
● ANADOLU VAKFI: Başvurular 30 Eylül'e kadar internetten yapılacak. 9 ay süresince aylık olarak ödeme olacak.
● SABANCI VAKFI: Burs mezuniyete kadar sürüyor. Her eğitim yılında 9 ay ödeme yapıyor. Aylık 700 lira.
● SÜTAŞ EĞİTİM BURSU: LYS genel sıralamada ilk 15 bine girenlere aylık 650, giriş puanında önde olanlara 450 lira veriyor. Son başvuru tarihi 20 Eylül.
● MEHMET ZORLU VAKFI: Her yıl 2 bin öğrenciye burs sağlıyor. Başvurular belirlenen üniversitelerden alınıyor.
● İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI: Başvurular 30 Eylül'e kadar internetten yapılacak.
● TÜRK EĞİTİM VAKFI: Üniversite bursu aylık 700, üstün başarı bursu bin 400 lira. 9 ay sürüyor. Son başvuru 22 Eylül.
● ELGİNKAN VAKFI: Burs aylık 400 lira. 12 ay veriyor.
● TÜRK EĞİTİM VAKFI: Üniversite bursu aylık 700, üstün başarı bursu bin 400 lira. 9 ay sürüyor. Son başvuru 22 Eylül.
● ELGİNKAN VAKFI: Burs aylık 400 lira. 12 ay veriyor.
SANATSEVER BURSLAR
● TEKFEN VAKFI: Müzik bursu kapsamında aylık 750 euro ödeme yapacak.
● BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Müzikte yetenekli gençlere, bu alanda yükseköğrenime devam edenlere burs veriyor.
● TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI: Sanat bursu aylık 255 ile 750 lira arasında. Başvurular 2 Ekim'e kadar online alınacak.
● EKAV: Güzel sanatlar bölümlerinde başarılı öğrencilere 9 ay boyu aylık 400-500 lira burs veriyor.
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