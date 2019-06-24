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Üniversite ve meslek seçiminin ilk adımı doğru lise tercihi

Öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, yayınlanacak tercih kılavuzunun dikkatlice okunması ve doğru seçim yapabilmek için liselerin iyi araştırılması gerektiğini belirtti.

Üniversite ve meslek seçiminin ilk adımı doğru lise tercihi

Öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, yayınlanacak tercih kılavuzunun dikkatlice okunması ve doğru seçim yapabilmek için liselerin iyi araştırılması gerektiğini belirtti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:18
Üniversite ve meslek seçiminin ilk adımı doğru lise tercihi

Öğrencilerin tercih edecekleri lisenin vereceği eğitimin ve sunacağı fırsatların onları adım adım üniversiteye dolayısıyla da bir mesleğe taşıyacağına değinen Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, bir okul tercih ederken öğrencinin ve velinin iyi bir araştırma yapması gerektiğini belirtti.

OKULUN AKADEMİK ALANLARDAKİ BAŞARISI ÖNEMLİ

Lise tercihi yaparken en önemli kriterlerinden birinin öğretmen kadrosu ve okulun akademik alanlardaki başarısı olması gerektiğine değinen Sezgin, "Okulların farklı özelliklerini değerlendirmeye önem verilmelidir. Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması önemli bir kriterdir. PDR biriminin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve psikolojik danışmanların velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir" dedi.

LİSE SEÇİMİ ÖĞRENCİNİN ALACAĞI EĞİTİM KALİTESİNİ ETKİLER

Lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediğini söyleyen Barış Sezgin, "Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının yapılması, projeler geliştirebilmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunabilmesi onun topluma ve bireylere daha duyarlı olmasını, sorumluluk almasını, takım çalışmasına yatkın olmasını, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir" ifadelerini kullandı.

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üniversite meslek seçiminin ilk adımı doğru lise tercihi
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