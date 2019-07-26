Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat!

2019 YKS tercihleri için geri sayım başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek tercih günlerinde, üniversite adayları sınavdan aldıkları puanlara göre önlisans ve lisans bölümlerini tercih edebilecek. Sarıyer Akademi Rehber Öğretmeni Hatice Çağan Aslan 2019 YKS tercihleri hakkında ipuçlarını paylaştı. İşte tercih yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

2019 YKS tercihleri nasıl yapılmalıdır?

2019 YKS sonuçları temelinde 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerde YKS puanı değil öğrencinin başarı sırası ölçü alınmalıdır. Tercihlerde kaynak olarak 2019 YKS Yükseköğretim ve Programları Kılavuzu kullanılacağı için bu kılavuz çok iyi incelenmelidir. Öğrencilerin 24 tercih hakkı olmakla birlikte tamamını doldurma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle istenmeyen programlar tercih listesine alınmamalıdır. Öğrenci bir programa yerleştiği takdirde kayıt yaptırmasa da (OBP) Ortaöğretim Başarı Puanı yarı yarıya düşecektir.

Sayısal puan türüne göre tercih yapacak öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Geçen yıl sayısalda 4 puan türünün 1 puan türüne düşmesi bu alandaki belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle 2019 YKS sayısal puan türünde bir sürpriz beklenmemektedir. Sayısalda tercihlere yüzde 50 üsten başlayıp yüzde 100 alta inilmelidir. Örneğin 40 bininci sıradaki bir öğrenci 20 binden başlayıp 80 bine kadar tercih yaparsa açıkta kalma riskini en aza indirecektir.

Bu dönemde eşit ağırlık ve sözel bölümleri için neler söyleyebilirsiniz?

Bu puan türlerinde çok fazla sürpriz bekleniyor. Sayısal öğrencileri eşit ağırlık puan türü ile girilen Hukuk, Psikoloji, PDR, İşletme, İktisat, Ekonomi gibi bölümleri tercih edebilmektedirler. Aynı şekilde eşit ağırlık öğrencileri de sözel puan türüyle öğrenci alan Türkçe Öğretmenliği, Reklamcılık gibi bölümleri de isteyebilmektedirler. Bu nedenle eşit ağırlık ve sözel puan türünde çok üsten ve çok alttan tercih listesi oluşturulmalıdır. Örneğin 100 bininci sıradaki bir aday 20 binlerden başlayıp 300 bine kadar tercih yapmalıdır. Böylece öğrenciler riski en aza indirmiş olacaktır.

Eşit ağırlık bölümüne yerleşen sayısal öğrenciler için neler söyleyebilirsiniz?

Eşit ağırlık alanından Hukuk, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik gibi bölümlere giren sayısal bölüm öğrenci sayısı artmaktadır. Geçen yıl Hukuk bölümlerine giren sayısal alanındaki öğrenciler oldukça fazladır.

Peki, baraja takılan eşit ağırlık öğrencileri?

Eşit ağırlık öğrenciler Öğretmenlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerini tercih edebilmek için 300 bin; Hukuk bölümünü tercih edebilmek için ise 190 bin barajını geçmek zorundadır. Sayısal öğrenciler bu bölümlere daha kolay girebilmektedir.

Öğretmenlik bölümlerini tercih edecek öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Öğretmenliklerdeki toplam kontenjanın yüzde 10 azaltılması çok talep gören İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği gibi bölümlerin başarı sıralarını yükseltecektir. Bu nedenle öğrencilerin geniş bir aralıkta liste oluşturmaları gerekmektedir. Bu vakıf üniversiteleri içinde geçerlidir. Bu konuda 2018 ile 2019 kontenjanları mutlaka karşılaştırılmalıdır.

Tıp Fakültesi düşünen öğrenciler için neler söyleyebilirsiniz?

Tıp Fakültesinin de 50 bin barajı vardır. Devlet üniversitelerinde 4 yeni Tıp Fakültesi açıldı. Toplam kontenjanları 91’dir. Devlet üniversitelerinin en düşük 20 bin sıralamasında öğrenci alacağı beklenebilir.

Psikoloji bölümü isteyen öğrenciler nelere dikkat etmelidir?

Psikolojide başarı sırası yoktur bu da talebi yükseltmektedir. Geçen yıl devlette en düşük 78 binden öğrenci alınmıştır. Vakıf üniversitelerinde kontenjanlar dolmamıştır. 2019’da yeni açılan psikoloji bölümleri vardır bu nedenle 1-2 binlik gerileme olacağı düşünülebilir.

Tercihleri istek sırasına göre yapmak için öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Öğrenciler tercihlerini istek sırasına göre yapmalıdır. Örneğin 15 binden öğrenci alan bir bölümü daha çok isteyen bir öğrenci 12 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.

Kontenjanlara Dikkat!

Programların kontenjanlarına dikkat edilmelidir. Örneğin 2018’de 150 kontenjanı olan bir bölüm 2019’da 100 kontenjana düşmüşse bu bölümün başarı sırası yükselecektir.

Tercih edilen programların karşısında yazan özel koşullar mutlaka okunmalıdır. Yeni açılan bölümler kılavuzla “ --- “ şeklinde belirtilmiştir. Bu bölümler istek sırasına göre listeye eklenmelidir.

Bazı bölümler merkezi yerleştirmede dolmadığı için puan ve başarı sırası yazmamaktadır. Vakıf üniversitelerinde bu yılda sürprizler beklenebilir.

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