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Üniversite sınavına girecek öğrenciler: Kendi Hikayenizi Yazmaya Hazır mısınız?

Maltepe Üniversitesi, 15 – 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara moral vermek amacıyla sıra dışı bir filme imza attı. Vanilla Media’nın kurucusu Dr. Görkem İldaş’ın yapımcılığında hayata geçen ve adayların sınava girmeden önce yaşadıklarını mizahi bir dille ele alan filmin karikatürleri ünlü çizer Yiğit Özgür’e, “Kendi hikayeni yaz” diyen film şarkısı ise müzisyen Evrencan Gündüz’e ait... Filmin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü yaptı.

Üniversite sınavına girecek öğrenciler: Kendi Hikayenizi Yazmaya Hazır mısınız?

Maltepe Üniversitesi, 15 – 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara moral vermek amacıyla sıra dışı bir filme imza attı. Vanilla Media’nın kurucusu Dr. Görkem İldaş’ın yapımcılığında hayata geçen ve adayların sınava girmeden önce yaşadıklarını mizahi bir dille ele alan filmin karikatürleri ünlü çizer Yiğit Özgür’e, “Kendi hikayeni yaz” diyen film şarkısı ise müzisyen Evrencan Gündüz’e ait... Filmin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
Üniversite sınavına girecek öğrenciler: Kendi Hikayenizi Yazmaya Hazır mısınız?

Maltepe Üniversitesi, 15 – 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara moral vermek amacıyla sıra dışı bir filme imza attı. Vanilla Media’nın kurucusu Dr. Görkem İldaş’ın yapımcılığında hayata geçen ve adayların sınava girmeden önce yaşadıklarını mizahi bir dille ele alan filmin karikatürleri ünlü çizer Yiğit Özgür’e, “Kendi hikayeni yaz” diyen film şarkısı ise müzisyen Evrencan Gündüz’e ait... Filmin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü yaptı.

Yarış büyük… Heyecan da… 15-16 Haziran’da gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde üniversite adaylarının tek ihtiyacı; moral ve destek… Bu gerçekten yola çıkan Maltepe Üniversitesi, gençlerin hem yüzünü güldürerek moral olacak hem de kendilerine güvenirlerse hayatın dümenine geçeceklerini anlatan bir filme imza attı. 10 Haziran Pazartesi itibariyle tüm dijital mecralarda yayınlanmaya başlayan animasyon filmi, Türkiye’nin en yetenekli ve gençlerin çok sevdiği isimleri biraraya getirerek, adaylara şu mesajı veriyor: “Kendi

Hikayeni Yaz”… Adayların sınav öncesi yaşadıkları stresi ve endişeleri esprili bir dille anlatan filmin çizimleri tanınmış karikatürist Yiğit Özgür’ün elinden çıktı. Son dönemin popüler müzisyenlerinden Evrencan Gündüz de, sözleri ve bestesi kendisine ait olan “Kendi Hikayeni Yaz” isimli şarkısını seslendirdi.

Filmde, kitapların arasına gömülmüş ders çalışan bir öğrencinin karşısına bir anda Yiğit Özgür’ün karikatürlerinde sıkça kullandığı meşhur kedisi elinde gitarıyla çıkıyor ve “Bırak kimin ne dediğini, geç hayatın dümenine, hayat senin” diyor. Filmin devamında, üniversite yolculuğu ve kampüs kapısından içeri giren öğrencinin hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor. Film; “Bırak kimin ne dediğini. Bu hayat senin. Kendi hikayeni yaz. Yanıtı sen biliyorsun!” sözleriyle adaylara kendilerine inanmalarını öğütlüyor. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, adaylara başarı dilemek için bu yıl farklı bir yöntem deneyerek, gençlerin en sevdiği yollardan biri seçtiklerini ve karikatür ile müziği biraraya getirdiklerini söyledi. Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmin adaylara moral olmasını dilediklerini vurgulayan Karasar, “Maltepe Üniversitesi olarak YKS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve sınava girmeden önce kendileri için çekilen bu filmi mutlaka izlemelerini öneriyoruz” dedi.

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