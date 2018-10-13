Üniversite Öğrencilerine İŞKUR Uzmanlarından Eğitim!

Henüz iş hayatına adım atmamış gençler, iş mülakatlarına profesyonelce hazırlanabilmek için mükemmel bir fırsat yakaladı. Bunun için İzmir’de bir vakıf üniversitesi Türkiye iş Kurumu (İŞKUR)’un desteğiyle yeni bir proje başlattı. Öğrenciler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) uzmanlarından eğitim alacak.

Üniversiteler akademik eğitim kadar öğrencilerini iş hayatına, iş dünyasına hazırlamak için de çaba gösteriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında ‘İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var’ etkinliğinin İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda yapılması için karşılık protokol imzalandı. Böylelikle öğrenciler, İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma ve yerleştirilme süreçleriyle ilgili teorik ve pratik eğitim alacak.

VERİMLİ SONUÇLAR ALACAĞIZ

Törende konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Her iki tarafın da bu projeden verimli sonuçlar alacağına inanıyorum. Üniversitemizin dinamizmi ve İŞKUR’un gayretli çalışmalarıyla ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız. Biz her türlü fikri ve her konuyu tartışmaya açığız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 95 BAŞARILI OLUYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank da, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu sene yeni bir boyuta taşıdıklarını belirtti. Dank, “Pilot il olarak belirlenen İzmir’de başlayan İzmir İş Kulübü, bu yıl ocak, eylül aylarında 78 grupta 574 kişiye eğitim verdi. Bunun sonucunda adayların iş bulma konusunda güven kazandığı, iş arama becerilerinin geliştiği ve mülakatlarda daha başarılı oldukları görüldü. Katılımcıların yüzde 95’inde başarı sağlandığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Hürriyet

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