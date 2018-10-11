Üniversite Kaydı Yaptıramayanlar İÇin YÖK'ten İkinci Şans

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ''ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE KAYDI YAPTIRAMAYANLAR İÇİN İKİNCİ ŞANS

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

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