TYT Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek? YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Çıkartılır?

Milyonlarca aday, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde üniversitelere giriş sınavına girecek.

30 Haziran günü Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan TYT öncesi adaylar sınav giriş belgelerini nasıl çıkaracaklarını ve sınavın saat kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak TYT hakkındadetaylara ve sınav giriş belgesi çıkarma ekranına haberimizde yer verdik.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS'ye girecek adayların sınava giderken yanında sınav giriş belgesi ve kimliklerini götürmesi gerekmektedir. Bu iki belge dışında adaylar başka bir şey götürmeyecekler. Sınav giriş belgesi ya da kimliği olmayan adaylar sınav merkezlerine alınmazlar. Giriş belgesi için ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.

Sınav giriş belgesini çıkartmak için TIKLAYIN

ÇOK ÖNEMLİ UYARI !!

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAVLAR KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

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