TUS Sınav Yerleri Açıklandı!

Merakla beklenen TUS sınav giriş belgeleri bugün erişime açıldı. Peki TUS sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl öğrenilir? Sınav yerleri belli oldu mu? TUS - sınavı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde.

TUS NEDİR?

Tus, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen ve başta hekimler olmak üzere yönetmelikte belirtilen meslek dallarının (biyologlar hariç olmak üzere, veteriner, diş hekimliği, kimya vb meslek mensupları) girebildiği bir sınavdır. İhtisas alanlarında uzman doktor yetiştirme amaçlı yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazananlara asistan (araştırma görevlisi) denir ve tüzükte belirtilen eğitim süresini doldurduktan sonra hekim bu bölümden mezun olur ve Uzman Doktor ünvanını kazanır. (Ör: Kardiyolog, Cerrahi, Dahiliye vb).

TUS'TA KAÇ SORU SORULUYOR?

Tıpta Uzmanlık Sınavında tüm Tıp eğitiminden soru sorulmaktadır. Altı yıllık Tıp eğitimin her bir anından soru sorulabilir.

TUS iki oturumda uygulanmaktadır. Sabah ve öğleden sonra oturumları şunlardır;

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Temel bilimler ve klinik bilimler testlerinden 120’şer soru sorulmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavında toplamda 240 soru sorulmaktadır. 240 soru için 300 dakika süre verilmektedir.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



Temel Kurallar

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