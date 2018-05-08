Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında TUS İlkbahar Değerlendirme Raporuna yer verildi.

banner396

TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında TUS İlkbahar Değerlendirme Raporuna yer verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 12:10
TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında Tıpta Uzmanlık Sınavı İlbahar Dönemi Değerlendirme Raporuna yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İlkbahar Dönemi (2017- TUS İlkbahar) Değerlendirme Raporu, 8 Mayıs 2018 tarihinde saat: 12.20’de ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaÖSYMTUSTus Ilkbahar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor
DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı
DİB MBSTS Sınav Soru ve Cevapları ile Aday Cevapları Erişime Açıldı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 Üniversite'nin Yönetmeliği Değişti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 Üniversite'nin Yönetmeliği Değişti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim