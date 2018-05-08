TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında Tıpta Uzmanlık Sınavı İlbahar Dönemi Değerlendirme Raporuna yer verildi.
Açıklama şu şekilde;
2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı
2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İlkbahar Dönemi (2017- TUS İlkbahar) Değerlendirme Raporu, 8 Mayıs 2018 tarihinde saat: 12.20’de ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu
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