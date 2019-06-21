Türkiye'nin yeni öğrenci profili: "Evrensel ve adaptasyon becerisi yüksek öğrenciler"

Kanada eğitim sistemini ve ekolünü öğrencileriyle buluşturan ve anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm eğitim dilini İngilizce olarak sunan Canada Schools, hızla değişen dünyaya ve teknolojiye kolayca uyum sağlayabilecek, çok dilli ve çok kültürlü yaklaşıma sahip öğrenciler yetiştirecek. Programlarını, evrensel değerlerle uyumlu ve adaptasyon becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmek üzere şekillendirdiklerini belirten Canada Schools Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, “Günümüzün ve geleceğin birey profili, evrensel tüm değerlere açık, farklı kültür ve düşünce biçimleriyle uyumlu ve adaptasyon becerisi üst düzey bireyler. Bu vasıflara sahip öğrenciler yetiştirmeyi ve bu öğrenci profilinin Türkiye’deki öncüsü olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Kanadalı ve Türk öğretmenler

Öğrencilerinize, küçük yaşlardan itibaren çok kültürlü ve çok dilli bir atmosferde eğitim alma fırsatı sunduklarını da ifade eden Ayşen Karşit: “Canada Schools’un uluslararası bireyler yetiştirme amacı doğrultusunda, tüm branş derslerinin, İngilizce olarak işlendiğini ve her sınıfta bir Kanadalı bir de Türk öğretmen bulunduğunu belirterek, “Öğrenciler, ders dışı zamanlarda da Kanadalı ve Türk öğretmenlerin oluşturduğu çok kültürlü atmosfer sayesinde İngilizce konuşma ve bolca pratik yapma şansı buluyor.” dedi.

Çift diploma imkanı

Canada Schools, öğrencilerine eğitimlerine çift diploma ve çift yabancı dil ile yurt dışında devam etme ve mezun olma fırsatı sunduğunu da belirten Karşit: “Canada Schools’un öğrencilerine hem Türkiye’den hem de Kanada’dan mezun olma imkan tanıyan ‘Çift Diploma’ programı kapsamında, Kanada Okulları’na kaydı yapılan bir öğrencinin dosyası, hem Kanada hem de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nda oluşturuluyor. Bu sayede öğrenci eğitiminin herhangi bir aşamasında öğrenimini Kanada’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde, en iyi seviyedeki okullara geçiş yaparak sürdürebiliyor.” dedi.