Türkiye’nin başarısı: Boğaziçi Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 200’de

US News & World Report sitesinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması 2020 verileri açıklandı. Geçen yılki sıralamada dünyada 234. sıraya yerleşen ve Türkiye üniversiteleri arasında lider konumda yer alan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 186. sıraya yükselerek Türkiye’nin ‘’En İyi Küresel Üniversitesi’’ ünvanı ile Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite oldu.

Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve üniversiteleri akademik araştırma performansı, küresel ve bölgesel itibar gibi kriterler üzerinden değerlendiren US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye’den 46 üniversite yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise değerlendirmeye 27 Türk üniversitesi alınmıştı.

Çin, Asya, Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 590 üniversite arasında geçen sene 29. sıradayken bu sene 21.sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl 750 üniversite arasından sıyrılarak Fizik alanında dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasına 60. sıradan girdi.Boğaziçi Üniversitesi, geçtiğimiz yıl da Fizik alanında dünyanın en iyi 66. üniversitesi olmuştu.

Clarivate Analytics INcites’ın analizleriyle belirlenen üniversitelerin öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyle:

Global araştırma saygınlığı (%12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (%12,5), yayınlar (%10), kitaplar (%2,5), konferans bildirileri (%2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (%10), toplam atıflar (%7,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın sayısı (%12,5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı (%10), uluslararası işbirlikleri (%5), uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar (%5), en çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın sayısı (%5) ve en çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın oranı (%5) .

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