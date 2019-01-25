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Türkiye'de Üniversite Okuyan Suriyeli Sayısı Belli Oldu!

Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 20 bin 701 olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye'de Üniversite Okuyan Suriyeli Sayısı Belli Oldu!

Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 20 bin 701 olduğu açıklandı. İşte detaylar...

25 Ocak 2019 Cuma 11:04
Türkiye'de Üniversite Okuyan Suriyeli Sayısı Belli Oldu!

Türkiye’de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısının 20 bin 701 olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısına yönelik araştırmayı inceleyerek analiz etti.

PRNet'in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden ve medyada çıkan haberlerden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de üniversite okuyan Suriyeli öğrenci sayısı 20 bin 701 olarak görüldü.

Bu öğrencilerin 7 bin 721'i kadınlardan oluşurken, 12 bin 980 kişinin erkeklerden oluştuğu tespit edildi. Rapor 2017-2018 dönemine ait son verileri yansıtırken, en çok Suriyeli öğrencinin İstanbul'da eğitim gördüğü belirtildi.

4 bin 323 Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yapan İstanbul'u, 2 bin 48 öğrenci ile Gaziantep takip etti. Buna karşın en az Suriyeli öğrencinin Şırnak ve Tunceli'de yer aldığı gözlendi. Bu illerde öğrenim gören Suriyeli üniversiteli sayısı sadece 1 olarak kayıtlara geçti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:20
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