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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği Öğrenim Birimi Etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın “Ateşböceği Öğrenim Birimi” 15 Ekim 2018 ile 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çocuklarla bir araya gelecek. Etkinlik için 16 Ekim 2018 tarihinde bir Açılış töreni gerçekleştirilecek.

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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği Öğrenim Birimi Etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın “Ateşböceği Öğrenim Birimi” 15 Ekim 2018 ile 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çocuklarla bir araya gelecek. Etkinlik için 16 Ekim 2018 tarihinde bir Açılış töreni gerçekleştirilecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği Öğrenim Birimi Etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın “Ateşböceği Öğrenim Birimi” 15 Ekim 2018 ile 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çocuklarla bir araya gelecek. Etkinlik için 16 Ekim 2018 tarihinde bir Açılış töreni gerçekleştirilecek.

TEGV ATEŞ BÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMİ ÜNİVERSİTE'DE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) “Ateşböceği Öğrenim Birimi” adını verdiği etkinlik noktası 15 Ekim 2018 ile 27 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde olacak. Aynı tarihlerde Küçükçekmece Söğütlüçeşme İlkokulu’ndan her gün 25 öğrenci Aydın Üniversitesi Kampüsü’ne gelerek; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde 12’şer saatlik eğitim etkinliklerinden faydalanacak.

Proje kapsamında çocuklarla bu etkinlikleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından düzenlenmiş olan Vakıf Tanıtımı ve Temel Gönüllü Eğitimini alan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri gerçekleştirecek. Proje sonunda toplam 125’den fazla öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması öngörülüyor.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Öğrenim Birimi’nin Aydın Üniversitesi’ne gelişi sebebiyle 16 Ekim 2018 Salı günü bir Açılış Töreni düzenlenecek. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yetkililerinin de katılacağı törende yerel yönetim temsilcilerinin de katılımı bekleniyor.

TRAFİK, BİLİM VE DÜŞ GEZGİNİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in 24 adet Ateşböceği Öğrenim Birimi bulunuyor. 21 tanesi standart özelliklerde olan Ateşböcekleri’nin üç tanesi (Trafik, Bilim ve Düş Gezgini) tematik özellik taşıyor. Ateşböcekleri ilk olarak 2000 yılında yollara düştü ve o günden bugüne 173 bin 245 km yol kat ederek; 1679 ilk ve ortaokulların bahçesinde konuşlandı ve 1 milyon 50 bin 782 çocuğumuza eğitim desteği sağladı.

ETKİNLİK AÇILIŞ PROGRAMI ŞÖYLE;

15 Ekim 2018 saat 14:00'da başlayacak olan etkinlik İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüs Bahçesi Beşyol Mh. İnönü Cd. No: 38 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde yapılacak.

Etkinlik ile ilgilli sorular ve detaylı bilgiler için Nihan KAYRAK isimli etkinlik sorumlusundan 0533 506 23 43 numaralı telefondan veya nihan.kayrak@aydin.edu.tr mail adresinden iletişime geçilebilir. Diğer iletişim için Dinçer BİLGENER'e 0505 260 17 05 nolu telefondan veya dincer.bilginer@aydin.edu.tr e-posta adresine ulaşılabilir.

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Son Güncelleme: 15.10.2018 17:48
Anahtar Kelimeler:
türkiye eğitim gönüllüleri vakfı ateş böceği öğrenim birimi etkinliği
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