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Türkiye Birincisi Atanamadı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye birincisi olaran Rengin Türk'ün ataması yapılamadı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden gelen yazıda “Söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir” denildi.

Türkiye Birincisi Atanamadı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye birincisi olaran Rengin Türk'ün ataması yapılamadı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden gelen yazıda “Söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir” denildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:09
Türkiye Birincisi Atanamadı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye birincisi olaran Rengin Türk'ün ataması yapılamadı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nden gelen yazıda “Söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir” denildi.
 

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı 5 Kasım 2018'de yapıldı.

Sınavda Rengin Türk, aldığı 77.76081 puan ile Türkiye birincisi oldu. Türk, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı'nı birinci tercih olarak yazdı. Türk'ün tercihi doğrultusunda yerleştirmesi de yapıldı.

Türk 9 Kasım günü, tüm evrakını Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına gönderdi. Türk'e yanıt 25 Ocak 2019'da verildi. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen yazıda Türk'ün, uzmanlık eğitimi için atamasının 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi gereği yapılamadığı belirtilerek "Söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir" denildi. Rengin Türk, gelen bu yazıya 4 Şubat günü itiraz etti. Türk'ün itirazına yanıt 15 Şubat günü verildi. Söz konusu yanıtta, 25 Ocak'ta verilen yanıt tekrarlandı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yapılan itiraz sonrası da sonuç değişmeyince Rengin Türk, İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ege Üniversitesi'ne karşı açılan davada, yürütmenin durdurulması talep edildi. Avukat Fırat Epözdemir'in hazırladığı dava dilekçesinde özetle şöyle denildi:

"Müvekkil 657 Sayılı Kanun kapsamında kendisine uygulanabilecek tüm şartları taşıyor. Güvenlik soruşturmasına ilişkin evrak da idareye sunuldu. Çok zor olan bir sınavda Türkiye 1.'si olan müvekkilin atamasının yapılmaması usul ve yasaya aykırı. Müvekkilin atamasının yapılması liyakat ilkesinin de bir gereğidir. Dava konusu idari işlem Anayasa'ya ve 657 sayılı kanuna da aykırı."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.03.2019 09:12
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