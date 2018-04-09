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Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen adaylarının sesi oldu.

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Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen adaylarının sesi oldu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:54
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan teşvik paketlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, öğretmen atamalarını hatırlattı.

Teşvik'in üretim ve istihdamı arttırma amacıyla verildiğini söyleyen Geylan, 100 bini aşkın öğretmen açığının altını çizerek, "Teşvik;üretimi ve istihdamı artırmak için değil midir?100bini aşkın öğretmen açığının olduğu,63bini aşkın ücretli öğrtnin çalıştırıldığı ülkemizde yüzbinlerce eğt.fak. mezunu iş bekliyor.İşte size üretim ve istihdam potansiyeli!" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Öğretmen AdaylarıTalip GeylanTürk Eğitim Sen
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