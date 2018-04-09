Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşaknı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan teşvik paketlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, öğretmen atamalarını hatırlattı.

Teşvik'in üretim ve istihdamı arttırma amacıyla verildiğini söyleyen Geylan, 100 bini aşkın öğretmen açığının altını çizerek, "Teşvik;üretimi ve istihdamı artırmak için değil midir?100bini aşkın öğretmen açığının olduğu,63bini aşkın ücretli öğrtnin çalıştırıldığı ülkemizde yüzbinlerce eğt.fak. mezunu iş bekliyor.İşte size üretim ve istihdam potansiyeli!" dedi.