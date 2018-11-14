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Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde, etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde, etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:05
Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde, etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 17:05
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tunceli pülümür kar yağışı nedeniyle eğitime gün ara verildi
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