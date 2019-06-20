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Tüm velileri ilgilendiriyor! Okula başlama yaşı değişti

Son dakika haberine göre! Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Yeni eğitim-öğretim yılında 69 ayını dolduranlar okula başlayabilecek.

Tüm velileri ilgilendiriyor! Okula başlama yaşı değişti

Son dakika haberine göre! Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Yeni eğitim-öğretim yılında 69 ayını dolduranlar okula başlayabilecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:00
Tüm velileri ilgilendiriyor! Okula başlama yaşı değişti

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

İlkokula başlama yaşı daha önce 66 aydı. Okula başlama yaşındaki yeni düzenlemenin amacının, "Gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesi, hızlı olanların ise erken başlayabilmesi" olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR SIKINTI ÇEKMİŞTİ
Okula başlama zamanı 2012'de getirilen 4+4+4 sistemiyle birlikte 72 aydan 60 aya düşürülmüştü. O dönem okula başlayan çocukların sıkıntı çekmesi üzerine yasada düzenleme yapılmış ve ailenin isteği olursa 66 ayda okula başlanabileceği uygulaması getirilmişti.

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