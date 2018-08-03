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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak 81 il ve Kıbrıs'ta maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrenciler için TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı başlatıldı. İş Dünyası Burs Programı adı altında gerçekleştirilecek olan burs ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak 81 il ve Kıbrıs'ta maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrenciler için TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı başlatıldı. İş Dünyası Burs Programı adı altında gerçekleştirilecek olan burs ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:35
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak 81 il ve Kıbrıs'ta maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrenciler için TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı başlatıldı. İş Dünyası Burs Programı adı altında gerçekleştirilecek olan burs ile ilgili detaylar şöyle;

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ''Fark Yaratan Eğitim Anlayışı'' mottosu ile başlattığı burslarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da ''İş Dünyası Burs Programı'' mottosuyla devam ediyor. Lisans düzeyinde maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere sağlanacak olan burs programı eğitime destek vererek ülkemizin ve gençlerimizin geleceğine destek vermeye devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde toplumsal sorumluluk projesine imza atılırken, burs programında öğrencilere sağlanan imkanlar şöyle sıralandı;

İş dünyası Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretinin tamamından muaf olmaya, öğrenci Konukevinde 2 ya da 3 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya ve aylık 500 TL’ye kadar harçlık payı almaya da hak kazanacak.

Başarılı öğrencilere sağlanacak olan İş Dünyası Burs Programı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki tüm bölümler için gerçeli olacak.

İş dünyası burs programı kapsamında başarılı öğrencilere sağlanan burs imkanları 5 yıl boyunca devam edecek ve öğrencinin başarısız olması durumunda da sağlanmaya devam edecek. Burslar karşılık olarak sağlanacağı için burs imkanından faydalanan öğrenciler daha sonra geri ödeme gibi bir durum ile karşılaşmayacak.

Program

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuru Koşulları şöyle;

  • T.C. ve/veya KKTC vatandaşı olmak
  • Öğrenim ücretini ödemekte kısıtlı olanaklara sahip olmak
  • 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak, YKS sınav sonuç belgesine sahip olmak

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına son başvuru tarihi 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 24:00 olarak belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesin'deki Fakülte ve Bölümler şöyle;

  • Mühendislik Fakültesi
    • Bilgisayar Mühendisliği
    • Biyomedikal Mühendisliği
    • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    • Endüstri Mühendisliği
    • Makine Mühendisliği
    • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
  • Tıp Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
    • İktisat
    • İşletme
    • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
    • Uluslararası Girişimcilik
  • Hukuk Fakültesi
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
    • Endüstriyel Tasarım
    • Görsel İletişim Tasarımı
    • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
    • Mimarlık
  • Fen Edebiyat Fakültesi
    • Psikoloji
    • Tarih
    • Türk Dili ve Edebiyatı

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına başvurmak için tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
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TOBB ETÜTOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesiİş Dünyası Bursu
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