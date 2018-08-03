TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden İş Dünyası Burs Programı

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak 81 il ve Kıbrıs'ta maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrenciler için TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı başlatıldı. İş Dünyası Burs Programı adı altında gerçekleştirilecek olan burs ile ilgili detaylar şöyle;

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ''Fark Yaratan Eğitim Anlayışı'' mottosu ile başlattığı burslarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da ''İş Dünyası Burs Programı'' mottosuyla devam ediyor. Lisans düzeyinde maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere sağlanacak olan burs programı eğitime destek vererek ülkemizin ve gençlerimizin geleceğine destek vermeye devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde toplumsal sorumluluk projesine imza atılırken, burs programında öğrencilere sağlanan imkanlar şöyle sıralandı;

İş dünyası Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretinin tamamından muaf olmaya, öğrenci Konukevinde 2 ya da 3 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya ve aylık 500 TL’ye kadar harçlık payı almaya da hak kazanacak.

Başarılı öğrencilere sağlanacak olan İş Dünyası Burs Programı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki tüm bölümler için gerçeli olacak.

İş dünyası burs programı kapsamında başarılı öğrencilere sağlanan burs imkanları 5 yıl boyunca devam edecek ve öğrencinin başarısız olması durumunda da sağlanmaya devam edecek. Burslar karşılık olarak sağlanacağı için burs imkanından faydalanan öğrenciler daha sonra geri ödeme gibi bir durum ile karşılaşmayacak.

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programı Başvuru Koşulları şöyle;

T.C. ve/veya KKTC vatandaşı olmak

Öğrenim ücretini ödemekte kısıtlı olanaklara sahip olmak

2018 yılında YKS’ye girmiş olmak, YKS sınav sonuç belgesine sahip olmak

TOBB ETÜ İş Dünyası Burs Programına son başvuru tarihi 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 24:00 olarak belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesin'deki Fakülte ve Bölümler şöyle;

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Tıp Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İşletme Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası Girişimcilik

Hukuk Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Görsel İletişim Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı



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