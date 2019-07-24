Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101993
ALTIN
262.100
DOLAR
5.7220
STERLIN
7.1189
EURO
6.3729
Namık Kemal Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Hangi şartlarda çift maaş hakkı alınır?
MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
DGS ne zaman açıklanır? DGS sonuç 2019 | DGS sonuç tarihi ne zaman?

Tersine Beyin Göçünde ilk adres: Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’ye yurtdışından gelen bilim insanları için bir çekim merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosuna,TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 15 akademisyen daha katılıyor.

Tersine Beyin Göçünde ilk adres: Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’ye yurtdışından gelen bilim insanları için bir çekim merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosuna,TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 15 akademisyen daha katılıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
Tersine Beyin Göçünde ilk adres: Boğaziçi Üniversitesi

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ile Türkiye’ye en çok akademisyen çeken kurum 15 araştırmacıyla Boğaziçi Üniversitesi oldu.

Yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, biyomedikal, fizik, jeodezi, makina mühendisliği, matematik, kimya mühendisliği ve bilişsel bilim gibi alanlarda öncü araştırmalara imza atan araştırmacıları bünyesine katan Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’ye gelmeyi hedefleyen akademisyenler için çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

Son iki yıl içinde yurtdışı seçkin kurumlardan Türkiye’ye gelerek Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen ve araştırmacı olarak göreve başlayan bilim insanlarının sayısı son katılımlarla 52’ye ulaştı.

TÜBİTAK 2232 programının dışında 2018 yılında yurtdışından Harvard, University of Chicago, Purdue, Oxford gibi önemli kurumlarda doktoralarını tamamlamış ve öncü araştırma projelerine başlamış 18 genç akademisyen Boğaziçi Üniversitesi kadrolarına katılırken, 2019 yılında 19 yeni akademisyenin daha kadro işlemleri tamamlanmak üzere.

TÜBİTAK 2232 programı ile MIT, Stanford University, Princeton University, Utrecht University, Georgia Institute of Technology, Uppsala, University of Virginia, University of Illinois at Urbana Champaign, Universitat Politecnica de Catalunya, Berlin School of Mind and Brain, Lund University gibi uluslararası saygınlığı bulunan üniversitelerin yanısıra, Max Planck Institute ve CERN gibi merkezlerden de birçok araştırmacı bundan böyle çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etme kararı alarak, İstanbul’a yerleşiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan “TÜBİTAK Lider Araştırmacılar programına başvurarak yurtdışından gelerek aramıza katılacak çok değerli araştırmacılar bulunuyor. Hem sayısal olarak en fazla tercih edilen üniversite olmamız hem de öğretim üyesi sayımıza göre oransal olarak en yüksek sayıda araştırmacıyı buraya çekiyor olmamız Boğaziçi Üniversitesi’nin oluşturduğu araştırma ve çalışma ortamı ile ilgili. Ayrıca bölümlerimiz için açtığımız herbir kadroya 60-70 civarı başvuru alıyoruz. Doktoralarını tamamlayarak ülkeye dönen genç akademisyenler Türkiye’nin bilim alanında güçlenmesi yönünde çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında sürdürüyor” dedi.

Yeni katılımlarla birlikte sayısı 450’ye ulaşan akademisyen ile Boğaziçi Üniversitesi araştırmada öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
tersine beyin göçünde ilk adres boğaziçi üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2019? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıkladı mı?
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2019? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıkladı mı?
MEB'den öğrencilere ücretsiz gençlik kampı
MEB'den öğrencilere ücretsiz gençlik kampı
Prof. Dr. Sinan Canan “Hayaliniz var ise her bölüm sizin için sörf tahtası gibidir”
Prof. Dr. Sinan Canan “Hayaliniz var ise her bölüm sizin için sörf tahtası gibidir”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim