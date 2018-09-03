'Tercih listesine yazmadığım bölümü kazandım'

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih işlemleri listesine yalnızca ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ lisans programlarını yazan bir üniversite adayı, tercih listesinde yer almayan ‘Dış Ticaret’ programını kazandığını öne sürdü.

Vatan gazetesinde yer alan bir habere göre; Mehmet Taha Şölen, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümünden mezun oldu. Bu yıl mezun olan ve Yükseköğretim kurumları Sınavına ilk kez katılan Mehmet Taha Şölen, YKS tercih döneminde sadece beş tercih hakkı kullandı. Meslek lisesi mezunu olduğu için, tercihlerinin tümünü kendi mesleki alanından tercih ederek tercih işlemlerini tamamladı.

Üç farklı üniversitenin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme' lisans programını tercih eden Mehmet Taha Şölen, ilk sıraya devlet üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi'ni, sonra Piri Reis Üniversitesi'nin tam burslu, sonra % 75 burs indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi'nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını tercih etmiş. Bununla ilgili elinde bir ekran görüntüsü de var.

Tercih işlemlerini evdeki bilgisayarından ve ağabeyi ile birlikte yaptığını belirten Mehmet Taha Şölen, evindeki bilgisayardan farklı bir bilgisayar kullanmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığına özellikle dikkat çekiyor. 30 Ağustos 2018 günü YKS Tercih sonuçları açıklandığında, Şölen, ÖSYM 2018-YKS Yerleştirme Sonuçları ekranında ‘Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret Yüzde 75 İndirimli' programını kazandığını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kesinlikle tercihlerinin arasında bu bölümün bulunmadığını öne süren Mehmet Taha Şölen isimli öğreni şu açıklamayı yaptı;

"Ben, denizcilik alanından mezun oldum, neden dış ticaret programını yazayım, benim insiyatifimin dışında tercih listem değiştirilmiş" diyor. Şölen, ÖSYM, bu değişikliğin nereden, hangi bilgisayardan (IP adresi) ve kimin tarafından yapıldığını ve bu değişikliğin hangi tarihte (14 Ağustos tercihlerin son günü) yapıldığının tespit edilmesini istiyor. Yazmadığı ve tercih etmediği bir programda okumak istemediğini belirten Mehmet, "İsteğim dışında bir programda okumam, ek yerleştirme hakkından da yararlanamayacağım, üstelik seneye sınava girdiğimde puan ve hak kaybına uğrayacağım, mağduriyetimin düzeltilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, durumun kesinlikle ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını fakat böyle bir hatanın kesinlikle ÖSYM'den ya da sistemden kaynaklanamayacağını, bu değişikliğin tercih sırasında adaydan veya adayın şifresini kullanan bir başka kişiden kaynaklanacağını ifade etti. Prof. Numanoğlu, "Adaylar, şifresini kayıt edip, bilgisayar başından kalktığı zaman, bir başkası bilgisayarın hafızasında bulunan bu şifreyi kullanabiliyor, belki böyle bir sıkıntı olmuştur" diyerek olaya açıklık getirmeye çalıştı ancak aynı sorunu yaşayan birçok öğrenci olduğu için pek de tatmin edici bir açıklama olarak bulunmadı.

Kaynaklar; Vatan Gazetesi - Sputnik

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