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TEGV, “Siirt’e Koş, Eğitime Koş” Kampanyası ile İstanbul Maratonu’nda!

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Siirt’e Koş, Eğitime Koş!” projesi kapsamında 3 Kasım Pazar günü 41.’si gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu’nda Siirtli çocuklarımız için koşacak. TEGV’in bu yıl 11. kez katıldığı İstanbul Maratonu’ndan toplanan bağışlarla 5 bin TEGV’li çocuğumuzun 4 yıllık eğitim desteği sağlanacak.

TEGV, “Siirt’e Koş, Eğitime Koş” Kampanyası ile İstanbul Maratonu’nda!

Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Siirt’e Koş, Eğitime Koş!” projesi kapsamında 3 Kasım Pazar günü 41.’si gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu’nda Siirtli çocuklarımız için koşacak. TEGV’in bu yıl 11. kez katıldığı İstanbul Maratonu’ndan toplanan bağışlarla 5 bin TEGV’li çocuğumuzun 4 yıllık eğitim desteği sağlanacak.

01 Kasım 2019 Cuma 09:35
TEGV, “Siirt’e Koş, Eğitime Koş” Kampanyası ile İstanbul Maratonu’nda!

Çocuklarımızın mutlu bir çocukluk yaşamaları ve çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları için faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), tam 24 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımızı, Türkiye’deki 71 Etkinlik Noktasında eğitimle buluşturuyor. TEGV, bu sene İstanbul Maratonu’nda “Siirt’e Koş, Eğitime Koş!” projesi için koşacak. Maratonda toplanan bağışlarla TEGV Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi’ndeki 5 bin çocuğumuzun 4 yıllık eğitim desteği için kullanılacak.

TEGV, İstanbul Maratonu’nun hemen öncesinde 31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Maratonu ve Spor Fuarı 2019’da da yer alarak destekçilerine kampanya ve maraton ile ilgili bilgi veriyor, koşucuları ile buluşuyor.

Bu yıl TEGV’le koşarak Siirtli çocukların kodlamadan, tasarım ve beceri atölyelerine, bilimden İngilizceye birçok etkinliğe katılarak daha güzel bir geleceğe hazırlanmalarına destek olabilirsiniz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 32 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 39 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebilir.

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