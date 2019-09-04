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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK METİN SABANCI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI'NI ZİYARET ETTİ!

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri topluma kazandırmak amacıyla, eğitim hizmeti veren Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı başlangıcının değerli konuğu T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK METİN SABANCI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI'NI ZİYARET ETTİ!

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri topluma kazandırmak amacıyla, eğitim hizmeti veren Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılı başlangıcının değerli konuğu T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:59
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK METİN SABANCI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI'NI ZİYARET ETTİ!

T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, başta Cerebral Palsy’li olmak üzere hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli olan çocuklara anasınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde 
eğitim - öğretim hizmeti sunan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları'nda incelemelerde bulundu. Öğretmenlerin yeni eğitim- öğretim yılını kutladı, öğrenci ve velilerle görüştü.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye İcra Kurulu Başkanı İsmail Kemal Gürleyik, “1989 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan Vakfımız, 30 yıldır Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerin teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmalarını ve sosyal hayata kazandırılmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Metin Sabancı Okullarımızda özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız aldıkları eğitim desteği sayesinde, doğal gelişim gösteren akranları ile birlikte kaynaştırma yoluyla eğitim ortamlarına dahil olmaları için çalışıyoruz. Okullarımızda özel gereksinimli çocuklar için hazırlanmış MEB Eğitim Programı uygulanıyor. Bu programın yanı sıra teknoloji destekli eğitim, fizyoterapi uygulamaları, duyu bütünleme çalışmalarıyla eğitim programımız zenginleştirilmiştir. ” dedi.
 

İsmail Kemal Gürleyik “Özel gereksinimli çocuklarımıza verilen eğitim hizmetlerinin maliyeti çok yüksek. Kamu yararına çalışan bir kurum olarak, bağışçılarımızın destekleri ile ayakta duruyoruz. Maddi olarak ihtiyaç sahibi ailelere hizmet götürmeyi kendisine misyon edinen Vakfımız; Okullarımızda eğitimin sürekliliğini sağlayabilmek için devlet desteğine ihtiyaç duymaktadır. Sayın Bakanımızın bu konudaki taleplerimizi değerlendirmeye alacağını bildirmesinden çok memnun olduk” dedi.

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları

2011 yılında açılan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Türkiye’de başta Cerebral Palsy olmak üzere çeşitli engeller ile yaşayan çocuklara eğitim - öğretim hizmeti veren ilk ve tek özel eğitim okuludur. Bünyesinde Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulu ve Anasınıfı, Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler I. ve II. Kademe Uygulama Okulları olmak üzere 3 ayrı okul bulunmaktadır. Okulların kapasitesi 20 sınıf ve 134 öğrencidir. 2018 - 2019 eğitim - öğretim döneminde okulumuz toplam 74 öğrenciye hizmet sunulmuştur. Açıldığı günden bu yana 5 yıl içinde 30 öğrenci mezun etmiştir. Okul bünyesinde oluşturulan sınıflarda, öğrencinin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından verilen okul yönlendirme rapordaki zihinsel yetersizlik düzeyi (hafif, orta veya ağır) dikkate alınmaktadır.

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