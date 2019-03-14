TBMM Yüzlerce Stajer Alıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Kaynakları öğrencilerin staj başvurularını almak için duyuru yayınladı.
Yayınlanan duyuru şöyle;
- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ZORUNLU STAJ VE YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ (isteğe bağlı) KONTENJANLARI
- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZORUNLU STAJ VE YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ (isteğe bağlı) İÇİN BAŞVURU FORMU VE İSTENEN BELGELER
- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ KONTENJANLARI
- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU FORMU VE İSTENEN BELGELER
ÖNEMLİ AÇIKLAMA :
- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZORUNLU STAJ VE YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ (isteğe bağlı) BAŞVURULARI 15 MART – 15 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.
- MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI 1 MAYIS – 31 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.
- POSTA VE KARGO GECİKMELERİNDEN DOLAYI EVRAKLARI BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA GELEN BAŞVURULAR İLE BAŞVURU EVRAKLARI EKSİK OLAN ve İLAN EDİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
İNSAN KAYNAKLARI- STAJ
- TBMM Birimlerinde Zorunlu Staj, Bilgilendirme Eğitimi ve Mesleki Beceri Eğitimi yapılması ile ilgili bilgi notu
- TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Birimlerinde Zorunlu Staj, Bilgilendirme Eğitimi ve Beceri Eğitimi Görecek Olan Öğrencilerin Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge
Staj Bürosu İletişim:
- (0312) 420 66 08
- (0312) 420 66 09
- (0312) 420 66 10
- (0312) 420 66 12
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Son Güncelleme: 14.03.2019 12:08