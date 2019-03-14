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TBMM Yüzlerce Stajer Alıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Kaynakları öğrencilerin staj başvurularını almak için duyuru yayınladı.

TBMM Yüzlerce Stajer Alıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Kaynakları öğrencilerin staj başvurularını almak için duyuru yayınladı.

14 Mart 2019 Perşembe 07:32
TBMM Yüzlerce Stajer Alıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Kaynakları öğrencilerin staj başvurularını almak için duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuru şöyle; 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA :

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZORUNLU STAJ VE YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ (isteğe bağlı) BAŞVURULARI 15 MART – 15 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.
  • MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ BAŞVURULARI 1 MAYIS – 31 MAYIS 2019 TARİHLERİ ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR.
  • POSTA VE KARGO GECİKMELERİNDEN DOLAYI EVRAKLARI BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA GELEN BAŞVURULAR İLE BAŞVURU EVRAKLARI EKSİK OLAN ve İLAN EDİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

İNSAN KAYNAKLARI- STAJ

  • TBMM Birimlerinde Zorunlu Staj, Bilgilendirme Eğitimi ve Mesleki Beceri Eğitimi yapılması ile ilgili bilgi notu
  • TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Birimlerinde Zorunlu Staj, Bilgilendirme Eğitimi ve Beceri Eğitimi Görecek Olan Öğrencilerin Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge

Staj Bürosu İletişim:

  • (0312) 420 66 08
  • (0312) 420 66 09
  • (0312) 420 66 10
  • (0312) 420 66 12
  • (0312) 420 69 57
Son Güncelleme: 14.03.2019 12:08
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tbmm yüzlerce stajer alıyor
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