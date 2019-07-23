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Taştan: İmam hatip ortaokulu öğrencileri de ilk sırada imam hatip liselerini tercih etmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim danışmanı Ali Taştan, “İmam hatip ortaokulu öğrencileri de ilk sırada imam hatip liselerini tercih etmiyor. AKP ne kadar zorlasa dişliler o kadar tersine işliyor” dedi.

Taştan: İmam hatip ortaokulu öğrencileri de ilk sırada imam hatip liselerini tercih etmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim danışmanı Ali Taştan, “İmam hatip ortaokulu öğrencileri de ilk sırada imam hatip liselerini tercih etmiyor. AKP ne kadar zorlasa dişliler o kadar tersine işliyor” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:44
Taştan: İmam hatip ortaokulu öğrencileri de ilk sırada imam hatip liselerini tercih etmiyor

LGS sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitim danışmanı Ali Taştan, sınava giren öğrencilerin yüzde.49'unun yerleşmiş olmasını olumlu bulduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'a konuşan Taştan, devamında şu yorumu yaptı:

"Sınavla öğrenci alan liselerin türlerine göre kontenjan dağılımının dengesiz olduğu ortadadır. Lise sayılarına kontenjanları oranladığımızda imam hatip liselerinin kontenjanlarının yüksek olduğu görülüyor. MEB’in yayımladığı analiz, öğrencilerin ilk üç tercihlerindeki yığılmanın fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde olduğunu ortaya çıkarmış durumda. İmam hatip ve mesleki teknik liseler tercihte son sıraya itilmiş durumda. Yani öğrenciler imam hatip ve meslek liselerine gitmek istememiş. Ancak aynı lise türünden en fazla 3 tercih yapabileceği için 4 ve 5. tercihlerine imam hatip ya da meslek lisesi yazmak zorunda kalmış.

'10'UNDAN 4'Ü İSTEMEDİ'

Ayrıca imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yüzde 38.1’inin imam hatip liselerine yerleşmediğini görüyoruz. 10 imam hatip ortaokulu öğrencisinden 4’ü imam hatip lisesine gitmek istememiş ya da gidememiş. Sınavla öğrenci alan okulların tercih sıralamasına baktığımızda imam hatip ortaokulu öğrencilerinin de ilk sıralarda imam hatip liselerini tercih etmediğini görüyoruz. 
AKP ne kadar zorlarsa o kadar dişliler tersine işliyor.

Siyasi amaçların bir kenara bırakılması gerekiyor. Eğitime siyaset karıştığı sürece sonuç bundan öteye gidemiyor. Sınavla öğrenci alan okullara giren ilk yüzde 10’luk dilimde olan öğrencilerin bile 90 sorudan ortalama 70.22 doğru soru yapması manidardır. En iyi öğrencilerimizin durumu bu ise, sınavsız okullara giren öğrencilerin doğru soru yapma oranının çok aşağılarda kaldığını görmek gerekiyor.”

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