Tam Gün Eğitime Geçen İller!..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye genelinde 14 ilde tam gün eğitime geçildi.

Buna göre tam gün eğitime geçen illerin listesi şöyle;

Nevşehir Tunceli Ardahan Bartın Erzincan Karaman Burdur Artvin Kırıkkale Bolu Bilecik Sinop Gümüşhane Bayburt

Bu illerde çoğunlukla öğrenciler sabah 08.30-09.00 arasında ders başı yapıyor. Yaş gruplarına göre öğleden sonra saat 13.00 ile 17.00 arasında dersler sonlandırılıyor. Okul öncesi ve ilkokulların daha erken, ortaokul ve liselerin ise daha geç saatlerde günlük dersleri tamamlanıyor. Anaokulları da öğleden sonra kulüp çalışmaları yapılıyor, okuldan çıkış saatleri 18.00’e kadar uzayabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlerinden alınan bilgiye göre tekli eğitim öncelikle öğrencilerin karanlıkta okula gelip gitmesinin önüne geçti. Ayrıca ikili eğitimde okulun temizlenmesi için yeterli zaman kalmadığından hijyen sorunları yaşanıyordu, şimdi bu sorun da çözülmüş oldu. Öğrenciler okulda hem günlük derslerini yapıyor, hem de öğleden sonraki zamanda çeşitli faaliyetlere katılıyor, ders tekrarı ve sınav hazırlıkları yapıyor.

Kaynaklar; Hürriyet - meb.gov.tr

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