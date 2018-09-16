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Tam Gün Eğitime Geçen İller!..

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda, ülke genelinde 14 ilde tam gün eğitim sistemine geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan illere göre öğrenciler öğleden sonra dersler bittiğinde kulüp çalışmaları, sportif faaliyetler gibi etkinliklere katılacak. Ayrıca ödevlerini, ders tekrarlarını ve sınav hazırlıklarını yine aynı gün içinde tamamlıyorlar. Sabah ve akşamları da karanlıkta ders yapmak gibi geçmişte kalan bir zorunlu uygulama da böylelikle son buluyor.

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Tam Gün Eğitime Geçen İller!..

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda, ülke genelinde 14 ilde tam gün eğitim sistemine geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan illere göre öğrenciler öğleden sonra dersler bittiğinde kulüp çalışmaları, sportif faaliyetler gibi etkinliklere katılacak. Ayrıca ödevlerini, ders tekrarlarını ve sınav hazırlıklarını yine aynı gün içinde tamamlıyorlar. Sabah ve akşamları da karanlıkta ders yapmak gibi geçmişte kalan bir zorunlu uygulama da böylelikle son buluyor.

16 Eylül 2018 Pazar 19:14
Tam Gün Eğitime Geçen İller!..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye genelinde 14 ilde tam gün eğitime geçildi.

Buna göre tam gün eğitime geçen illerin listesi şöyle;

  1. Nevşehir
  2. Tunceli
  3. Ardahan
  4. Bartın
  5. Erzincan
  6. Karaman
  7. Burdur
  8. Artvin
  9. Kırıkkale
  10. Bolu
  11. Bilecik
  12. Sinop
  13. Gümüşhane
  14. Bayburt

Bu illerde çoğunlukla öğrenciler sabah 08.30-09.00 arasında ders başı yapıyor. Yaş gruplarına göre öğleden sonra saat 13.00 ile 17.00 arasında dersler sonlandırılıyor. Okul öncesi ve ilkokulların daha erken, ortaokul ve liselerin ise daha geç saatlerde günlük dersleri tamamlanıyor. Anaokulları da öğleden sonra kulüp çalışmaları yapılıyor, okuldan çıkış saatleri 18.00’e kadar uzayabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlerinden alınan bilgiye göre tekli eğitim öncelikle öğrencilerin karanlıkta okula gelip gitmesinin önüne geçti. Ayrıca ikili eğitimde okulun temizlenmesi için yeterli zaman kalmadığından hijyen sorunları yaşanıyordu, şimdi bu sorun da çözülmüş oldu. Öğrenciler okulda hem günlük derslerini yapıyor, hem de öğleden sonraki zamanda çeşitli faaliyetlere katılıyor, ders tekrarı ve sınav hazırlıkları yapıyor. 

Kaynaklar; Hürriyet - meb.gov.tr

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.09.2018 21:02
Anahtar Kelimeler:
tam gün eğitime geçen iller
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