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Talip Geylan: MEB İlk Sınavını Yarın Verecek

Türk Eğitim-Sen genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama mülakat sonuçlarının yarın açıklanacağını, okullara idareci atamalarının 'Bizden Olanları Seçeriz' mantığıyla mı yoksa liyakatla mı yapılacağını merak ettiğini söyledi.

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Talip Geylan: MEB İlk Sınavını Yarın Verecek

Türk Eğitim-Sen genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama mülakat sonuçlarının yarın açıklanacağını, okullara idareci atamalarının 'Bizden Olanları Seçeriz' mantığıyla mı yoksa liyakatla mı yapılacağını merak ettiğini söyledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 22:09
Talip Geylan: MEB İlk Sınavını Yarın Verecek

Talip Geylan: MEB İlk Sınavını Yarın Verecek

Türk Eğitim-Sen genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama mülakat sonuçlarının yarın açıklanacağını, okullara idareci atamalarının 'Bizden Olanları Seçeriz' mantığıyla mı yoksa liyakatla mı yapılacağını merak ettiğini söyledi.

Talip Geylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"MEB,yönetici atama mülakat sonuçlarını yarın açıklayacak.Okullarımız liyakat esasına göre tayin edilen idarecilere mi emanet edilecek,yoksa “Ancak benden olan makbuldür”anlayışına devam mı edilecek? Göreceğiz. Yani MEB, “Yeni Dönemin Ruhu” açısından ilk sınavını yarın verecek.Kamuoyunun merakını gidermek için de, sonuçlarla ilgili tespitlerimizi hem kamuoyu ile hem de yeni dönemin sorumlularıyla paylaşacağız tabii ki. Dilerim, kamunun en büyük kurumu olan MEB, uzunca süredir çalışma hayatında yaşanan eksikleri onarma anlamında öncü rolünü üstlenir." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.06.2018 23:51
Anahtar Kelimeler:
Talip GeylanMebMeb Talip Geylan
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