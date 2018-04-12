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Subay Astsubay Alımında Puanlar Kaça Kadar Düşer? MSÜ Tercih

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı sınav sonuçları açıklandı. Peki sınavda alınan puanlarla yerleştirmeler nasıl olacak?

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Subay Astsubay Alımında Puanlar Kaça Kadar Düşer? MSÜ Tercih

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı sınav sonuçları açıklandı. Peki sınavda alınan puanlarla yerleştirmeler nasıl olacak?

12 Nisan 2018 Perşembe 14:29
Subay Astsubay Alımında Puanlar Kaça Kadar Düşer? MSÜ Tercih

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçları açıklandı.

MSÜ yazılı sınav sonuçlarının ardından ardından şimdi tercihler alınacak. Sınavda başarılı olan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay MYO'lar için tercih yapacak. 24 Nisan tarihinde tercih yapacak adaylar aldıkları puana göre mülakatlara çağrılacak.

Adaylar Harp Okulları için; Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik tercihlerini yapacak.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Sahil Güvenlik tercihlerini yapacak.

HANGİ HARP OKULU HANGİ PUAN PUAN TÜRÜ İLE ADAYLARI ÇAĞIRACAK?

KAÇ PUANLA YERLEŞTİRMELER OLACAK?

MSÜ yazılı sıanvı ilk kez bu yıl yapıldığı için hangi harp okulunun kaç puanla alım yapacağı belli değil. ancak adaylar sıralamalarına göre tercihlerini yapacak. 10 bine yakın subay-astsubay alımı olacak. Bu sayının kaç katının da mülakata çağrılacağı bilinmiyor. Ancak sınava giren sayının çoğunun mülakata çağrılması bekleniyor. Mülakat aşamaları için TIKLAYIN

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmına tercih yapacağınız Harp okulunu yazın ve diğre adaylarla bilgi alış verişi yapın.

MÜLAKAT SÜREÇLERİ VE MSÜ SUBAY ASTSUBAY ALIMI HAKKINDA TÜM DETAYLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Msü PuanMsü TercihSon DakikaHarp OkuluAstsubay
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deniz 2 saat önce

Hâlâ kaç puanla ikinci mülakata çağırılacağımızı bilmiyoruz .bu ne zaman net olacak acaba sınava girenlerin çoğu çağırılacaktır yazıyor ama kesin bir bilgi verirseniz sevinirim bilen birisi lütfen yoruma atsın

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subay olacam 2 saat önce

198 puan aldım gelir mi

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Dolunay 1 saat önce

Benim sınavım geçersiz sayıldı

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