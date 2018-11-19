Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!

Devlet Hastanelerinde ve Araştırma Hastanelerinde staj gören sağlık meslek lisesi öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri staj gördükleri süre boyunca artık öğle yemeklerini hastanede personele verilen ücretsiz yemeklerden karşılayamayacak. Yani staj gören sağlık öğrencileri artık ücretsiz yemek yiyemeyecek.

Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!

Devlet Hastanelerinde ve Araştırma Hastanelerinde staj gören sağlık meslek lisesi öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri staj gördükleri süre boyunca artık öğle yemeklerini hastanede personele verilen ücretsiz yemeklerden karşılayamayacak. Yani staj gören sağlık öğrencileri artık ücretsiz yemek yiyemeyecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:40
Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!

Devlet Hastanelerinde ve Araştırma Hastanelerinde staj gören sağlık meslek lisesi öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri staj gördükleri süre boyunca artık öğle yemeklerini hastanede personele verilen ücretsiz yemeklerden karşılayamayacak. Yani staj gören sağlık öğrencileri  artık ücretsiz yemek yiyemeyecek.

Hükümet'in tasarruf tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ilginç bir karara imza attı. Kemer sıkma politikası ve kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde staj gören sağlık meslek lisesi ve tıp fakültesi öğle yemeklerini kendileri karşılayacak.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın günlük, aylık ve yıllık gider raporlarının açıklanmasının ardından, ‘kemer sıkma politikası’ kapsamında hastanelerde stajyer öğrencilerin öğle yemeğine yapılan düzenleme büyük tepkiye sebep oldu. Tasarruf için stajyerlerin yemeğine göz dikilmesinin ardından, makam sahipleri  için bir tasarruf kararı alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Staj yaptıkları süre boyunca asgari ücretin yarısı kadarını ücret olarak alan stajyer öğrenciler alınan karara tepki gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 19.11.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
staj gören öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması kaldırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kurtuluş 4 saat önce

Ohhhh be stajyerlerin yemeğini sonunda vermiyecez , artık ülkece zenginiz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aykut 4 saat önce

Tasarruf edecek başka birşey yok sanki öğrencinin cebindeki ki 2 liraya göz dikmisler. Ama Suriyeli olsaydilar üstünde bir de para alırlardı.yazik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sacma sapan 4 saat önce

Sacmalamayin madem bir iş yapıyorsunuz iyi düşünüp karar verin adam zaten az para alıyor onu da yola veriyor hadi en fazla 100-200 lira harçlık kalır cebinde bunu da çok gormeyiniz lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxx 4 saat önce

Ver mehteri suriyeli ogrenciler olsa hemen direk doktor yaparsiniz neden cunku stajerler turk

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Optician35 4 saat önce

Yazık günah devlet adamları neylere para harcamıyorum. Stajerlerin öğle yemeğini mi ödeyemiyor. Kemer sıkacak başka yer kalmadı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf GÜNDOĞDU 4 saat önce

Resmen milleti okumamaya tesvik ediyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zzz 3 saat önce

Makam araclarınında km ye 30 krş üzeri yakıtları makam sahipleri tarafından karşılansın öğrencinin yemeğine göz diken arkadaşlar maşAllah 5000 cc motor altında araba kullanılmıyor bu dediğimi tüm ülkede yapsınlar her ay en az 3 okul yaptıracak para çıkmazsa bende 2 ile 2 yi toplayamıyorum demektir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Neşe Tüfekçi 3 saat önce

İtfaye güvenlik soruşturması bitmedimi ondan haberiniz yokmu memur alimi nezaman başliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan Otizmli Çocukların Ailelerine Çağrı
Bakan Selçuk'tan Otizmli Çocukların Ailelerine Çağrı
YÖK YKS Anket Sonuçlarını Açıkladı
YÖK YKS Anket Sonuçlarını Açıkladı
MEB okullara dağıtılmak için Yavuz Bingöl'den 84 bin 290 bağlama satın alacak
MEB okullara dağıtılmak için Yavuz Bingöl'den 84 bin 290 bağlama satın alacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim