Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!

Devlet Hastanelerinde ve Araştırma Hastanelerinde staj gören sağlık meslek lisesi öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri staj gördükleri süre boyunca artık öğle yemeklerini hastanede personele verilen ücretsiz yemeklerden karşılayamayacak. Yani staj gören sağlık öğrencileri artık ücretsiz yemek yiyemeyecek.

Hükümet'in tasarruf tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ilginç bir karara imza attı. Kemer sıkma politikası ve kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde staj gören sağlık meslek lisesi ve tıp fakültesi öğle yemeklerini kendileri karşılayacak.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın günlük, aylık ve yıllık gider raporlarının açıklanmasının ardından, ‘kemer sıkma politikası’ kapsamında hastanelerde stajyer öğrencilerin öğle yemeğine yapılan düzenleme büyük tepkiye sebep oldu. Tasarruf için stajyerlerin yemeğine göz dikilmesinin ardından, makam sahipleri için bir tasarruf kararı alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Staj yaptıkları süre boyunca asgari ücretin yarısı kadarını ücret olarak alan stajyer öğrenciler alınan karara tepki gösteriyor.

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