Staj Gören Öğrencilere Ücretsiz Yemek Uygulaması Kaldırıldı!

Devlet Hastanelerinde ve Araştırma Hastanelerinde staj gören sağlık meslek lisesi öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri staj gördükleri süre boyunca artık öğle yemeklerini hastanede personele verilen ücretsiz yemeklerden karşılayamayacak. Yani staj gören sağlık öğrencileri artık ücretsiz yemek yiyemeyecek.
Hükümet'in tasarruf tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ilginç bir karara imza attı. Kemer sıkma politikası ve kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde staj gören sağlık meslek lisesi ve tıp fakültesi öğle yemeklerini kendileri karşılayacak.
Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın günlük, aylık ve yıllık gider raporlarının açıklanmasının ardından, ‘kemer sıkma politikası’ kapsamında hastanelerde stajyer öğrencilerin öğle yemeğine yapılan düzenleme büyük tepkiye sebep oldu. Tasarruf için stajyerlerin yemeğine göz dikilmesinin ardından, makam sahipleri için bir tasarruf kararı alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Staj yaptıkları süre boyunca asgari ücretin yarısı kadarını ücret olarak alan stajyer öğrenciler alınan karara tepki gösteriyor.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ohhhh be stajyerlerin yemeğini sonunda vermiyecez , artık ülkece zenginiz...
Tasarruf edecek başka birşey yok sanki öğrencinin cebindeki ki 2 liraya göz dikmisler. Ama Suriyeli olsaydilar üstünde bir de para alırlardı.yazik
Sacmalamayin madem bir iş yapıyorsunuz iyi düşünüp karar verin adam zaten az para alıyor onu da yola veriyor hadi en fazla 100-200 lira harçlık kalır cebinde bunu da çok gormeyiniz lütfen
Ver mehteri suriyeli ogrenciler olsa hemen direk doktor yaparsiniz neden cunku stajerler turk
Yazık günah devlet adamları neylere para harcamıyorum. Stajerlerin öğle yemeğini mi ödeyemiyor. Kemer sıkacak başka yer kalmadı.
Resmen milleti okumamaya tesvik ediyor
Makam araclarınında km ye 30 krş üzeri yakıtları makam sahipleri tarafından karşılansın öğrencinin yemeğine göz diken arkadaşlar maşAllah 5000 cc motor altında araba kullanılmıyor bu dediğimi tüm ülkede yapsınlar her ay en az 3 okul yaptıracak para çıkmazsa bende 2 ile 2 yi toplayamıyorum demektir.
İtfaye güvenlik soruşturması bitmedimi ondan haberiniz yokmu memur alimi nezaman başliyor