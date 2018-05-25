Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Spor ile Güzel Sanatlar Okuluna Yetenek sınavı ile Öğrenci Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda spor ile güzel sanatlar liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

Spor ile Güzel Sanatlar Okuluna Yetenek sınavı ile Öğrenci Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda spor ile güzel sanatlar liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 17:10
Spor ile Güzel Sanatlar Okuluna Yetenek sınavı ile Öğrenci Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığından bir son dakika duyurusu geldi.

MEB'den yapılan duyurda güzel sanatlar ve spor liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan duyuruda başvuruların 1 Haziran'da başlayacağına yer verildi. 

Milli Eğitim Bakanlığından 'Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak Okullara Başvuru' başlığı ile yayımlanan duyuru şu şekilde;

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre 2018/11 No'lu Genelge hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular;

1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

Söz konusu Genelge ve eklerine; Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/mevzuat ve http://ogm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin "Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak Okullara Başvuru" konulu 2018/11 No'lu Genelge için TIKLAYINIZ.

Genelge ekleri için TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMebGüzel Sanatlar LisesiSpor Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan Açıkladı: Okullarda Tam Gün Eğitim Verilecek
Erdoğan Açıkladı: Okullarda Tam Gün Eğitim Verilecek
Liselere Giriş Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı (E Okul Öğrenci Girişi)-Kaç Soru , Kaç Dakika?
Liselere Giriş Sınav Giriş Belgesi Yayımlandı (E Okul Öğrenci Girişi)-Kaç Soru , Kaç Dakika?
Muharrem İnce Eğitim Vaatlerini Açıkladı
Muharrem İnce Eğitim Vaatlerini Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim