Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sorular Yayımlandı! Kafalar Karıştı! MEB ve ÖSYM Ne Yapmaya Çalışıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden dün yapılan TEOG sonrası liselere girişte uygulanacak sınava dair sorular , öğrenciler ve velilerin kafasını karıştırdı. Aynı şekilde eğitimciler de duyuru sonrasında tepki gösterdi.

banner396

Sorular Yayımlandı! Kafalar Karıştı! MEB ve ÖSYM Ne Yapmaya Çalışıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden dün yapılan TEOG sonrası liselere girişte uygulanacak sınava dair sorular , öğrenciler ve velilerin kafasını karıştırdı. Aynı şekilde eğitimciler de duyuru sonrasında tepki gösterdi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:17
Sorular Yayımlandı! Kafalar Karıştı! MEB ve ÖSYM Ne Yapmaya Çalışıyor?

Sorular Yayımlandı! Kafalar Karıştı! MEB ve ÖSYM Ne Yapmaya Çalışıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden dün yapılan TEOG sonrası liselere girişte uygulanacak sınava dair sorular , öğrenciler ve velilerin kafasını karıştırdı. Aynı şekilde eğitimciler de duyuru sonrasında tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak yeni liseye geçiş sınavına ilişkin beklenen duyuruyu dün yayımladı. Sorular ve cevap anahtarının yayımlandığı duyuru sonrası eğitimciler 'bu sınav oldukça zor olacağa benziyor, bunu gören öğrencilerin bir çoğu sınavla öğrenci alan liselere girmek istemeyebilir, öğrenciler dershaneleri geçtik , özel ders almak isteyebilir' şeklinde tepki gösterdi. İşler burada garipleşiyor, Liseye geçiş sistemindeki örnek sorulardaki zorluğun aksine, üniversiteye geçiş için ÖSYM tarafından açıklanan sorularsa oldukça basit oldu.

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan örnek sorular bir çok kişi tarafından oldukça basit bulundu. Eğitimci yazarların bir çoğu önümüzdeki yıl binlerce YKS şampiyonu çıkacağından şimdiden emin.  Buradaki en büyük soruysa şu 'Bu yeni iki sistem, üzerinde çalışılmadan mı hayata geçirildi?' bunu zaman gösterecek.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
MebMEB ÖSYMÖSYM VE MEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
akıllı 5 saat önce

ne yapmaya çalıştığı belli değilmi iyi okullara yandaşlar imamhatipliler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı
MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı
23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu
23 Aralık Ehliyet Sınav Sonuçları için Tarih Belli Oldu
MEB'den O Bölüm Mezunları ile İlgili Son Dakika Açıklaması
MEB'den O Bölüm Mezunları ile İlgili Son Dakika Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim