Sorular Yayımlandı! Kafalar Karıştı! MEB ve ÖSYM Ne Yapmaya Çalışıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden dün yapılan TEOG sonrası liselere girişte uygulanacak sınava dair sorular , öğrenciler ve velilerin kafasını karıştırdı. Aynı şekilde eğitimciler de duyuru sonrasında tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak yeni liseye geçiş sınavına ilişkin beklenen duyuruyu dün yayımladı. Sorular ve cevap anahtarının yayımlandığı duyuru sonrası eğitimciler 'bu sınav oldukça zor olacağa benziyor, bunu gören öğrencilerin bir çoğu sınavla öğrenci alan liselere girmek istemeyebilir, öğrenciler dershaneleri geçtik , özel ders almak isteyebilir' şeklinde tepki gösterdi. İşler burada garipleşiyor, Liseye geçiş sistemindeki örnek sorulardaki zorluğun aksine, üniversiteye geçiş için ÖSYM tarafından açıklanan sorularsa oldukça basit oldu.

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan örnek sorular bir çok kişi tarafından oldukça basit bulundu. Eğitimci yazarların bir çoğu önümüzdeki yıl binlerce YKS şampiyonu çıkacağından şimdiden emin. Buradaki en büyük soruysa şu 'Bu yeni iki sistem, üzerinde çalışılmadan mı hayata geçirildi?' bunu zaman gösterecek.

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