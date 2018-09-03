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Sonuçlar felaket! Uzmanlar hata olduğunu savunuyor

Fen ve Anadolu liseleri beklenilenden çok daha kötü bir başarı elde etti. Meslek liselerinin durumu daha da vahim bir halde. 839 bin kontenjandan 128 bin kontenjana hiçbir öğrenci giremedi. Uzmanlar yerleştirmede hata olduğunu savundu.

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Sonuçlar felaket! Uzmanlar hata olduğunu savunuyor

Fen ve Anadolu liseleri beklenilenden çok daha kötü bir başarı elde etti. Meslek liselerinin durumu daha da vahim bir halde. 839 bin kontenjandan 128 bin kontenjana hiçbir öğrenci giremedi. Uzmanlar yerleştirmede hata olduğunu savundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:20
Sonuçlar felaket! Uzmanlar hata olduğunu savunuyor

Fen ve Anadolu liseleri beklenilenden çok daha kötü bir başarı elde etti. Meslek liselerinin durumu daha da vahim bir halde. 839 bin kontenjandan 128 bin kontenjana hiçbir öğrenci giremedi. Uzmanlar yerleştirmede hata olduğunu savundu.

Eğitimciler ve uzmanlar, 2 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarına itirazlarda buludu. Eşit Ağırlıklı (EA) puanların yeniden incelenmesini talep ettiler. 542 bin 333 aday tercihte bulunmazken, fen ve Anadolu liseleri beklenilenden çok daha kötü bir başarı elde etti. Endüstri meslek ve imam hatip liselerinin durumu daha da vahim. Üniversitelerde 128 bin 500 kontenjan boş kalırken, en fazla kontenjan açığı devlet üniversitelerinde oldu.

Sistem değişikliğinden kaynaklanan puan ve başarı sıralamalarının, 2017 yılına göre düşeceğine ilişkin öngörülere rağmen sonuçların bu doğrultuda olmamaması tedirginlik yarattı. 2018 yerleştirmeleri, sayısal (MF) öğrencileri açısından değerlendirilip incelemeye alındığında, en çok tercih edilen bölümlerin puanlarında düşüş gözlemlenmedi. Fakat öğrencilerin ilgi göstermediği ve daha az talep edilen bölümlerin puanlarında düşüşler yaşandı. Bu durumdaki adaylar kendi başarı sıralamalarının üstündeki bölümlere yerleşti.

2018 yerleştirmelerini, Eşit Ağırlık (TM) öğrencileri açısından inceleyen Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, üst sıralardaki öğrencilerin yerleşmelerinde bölümlerin sıralamalarında düşüş görülmediğini belirledi. Fakat başarı sıralaması belli bir aralıktan sonra (7 bin civarı) bu öğrencilerin kendi sıralamalarının çok daha altındaki bölümlere yerleştikleri gözlemlendi. Eşit Ağırlık bölümlerinde bu aralıktan sonra puanların yükseldiği dikkati çekti.

ODTÜ İktisat Bölümü'nün bu sene en düşük puanı 418.065. Bu kapsamda daha önceki yıllara bakıldığında 14 bin seviyesindeki başarı sıralaması ile girilebilen bir bölüme bu yıl 10 bininci sıradaki öğrenci yerleşemedi. 8.000 başarı sıralamasındaki eşit ağırlık öğrencisinin ancak 15.000 başarı sıralamasına sahip bölüme yerleşebildi. Uzmanlar bu durumda büyük hata olduğunu savunuyor.

YKS sonuçlarına göre imam hatip liseleri ve meslek liseleri başarısızlıkta birbirleriyle adeta yarıştı. Her 6 imam hatipliden sadece biri 4 yıllık lisans programlarına yerleşebili. 234 bin imam hatipliden 37 bini lisans bölümlerine, 30 bini önlisans bölümlerine, 21 bini de açık öğretim programlarına yerleşti. 144 bin endüstri meslek lisesi mezunundan 4 bini, diğer 355 bin meslek lise mezunundan da sadece 10 bini bir lisans programına yerleşmeye hak kazandı. 100 binin üzerinde meslek lisesi mezunu ise 2 yıllık önlisans bölümlerindeki tercihlerine yerleşti. 539 bin Anadolu lisesi mezunundan da 159 bini lisans, 62 bini önlisans, 9 bini de açık öğretim bölümlerine yerleşti. 32 bin fen lisesi mezunundan 16 bini, 8 bin özel fen lisesi mezunundan da 5 bini, 3 bin sosyal bilimler lisesi mezunundan da 2 bini lisans programlarına yerleşerek başarılı liseler oldu.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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sonuçlar felaket uzmanlar hata olduğunu savunuyor
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okuyucu 3 saat önce

Tercih etmediği yere giden var.. Hata bariz

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CAN 3 saat önce

Allah OSYM'yi Helak etsin !!

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Mağdur 2 saat önce

Hata büyük oranda yetkililerin inceleme eye alması gerek

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Yks mağduru 16 dakika önce

Benim sözel 16bin sıralamam var. Bütün uzmanlar sıralamaların genişleyeceğini söylerken geçen sene 18 binle alan bölüme yerleşemedim.
Bir de şöyle bir şey var, geçen sene 16bin sıralama yapan kişinin aldığı puan 420 civarlarında iken ben bu sene 16bin sıralamayı 385 puanla yaptım. Yani sıralamaların genişlemesi şarttı. Ben 12-13 binlik yerlere yerleşeceğimi haklı bir şekilde ümit ederken 21binlik istemediğim bölüme yerleştim.
Tercih listesine yazmadığı yerlere yerleşenler bile var,bir gram hakkıma giren varsa sonuna kadar haram olsun!

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