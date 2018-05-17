Son Dakika: Erdoğan O Kanunu Onayladı-İşte Kurulacak Üniversiteler ve İlleri

Son dakika haberi Cumhurbaşkanlığından geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı. Onaylanan kanun önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 7142 sayılı "6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu" ile 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

KURULACAK ÜNİVERSİTELERİN İSİMLERİ

Erdoğan'ın onayladığı kanunda kurulacak yeni üniversitelerin isimleri ve kurulacağı İller şu şekilde açıklandı: Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kurulacak.

Öte yandan, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılacak.

KHK YETKİSİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu onayladı.

VERGİ, PRİM ve İKRAMİYE

Erdoğan, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu onayladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA