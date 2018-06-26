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Son Dakika! Atama Sonuçları Sonrası 'Torpil Çıkışı' 'Yeter Artık'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB tarafından bugün açıklanmaya başlanan Yönetici atama mülakat sonuçlarında kayırma olduğunu, MEB'in söz konusu atama sonuçlarını listeler halinde açıklaması gerektiğini söyledi.

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Son Dakika! Atama Sonuçları Sonrası 'Torpil Çıkışı' 'Yeter Artık'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB tarafından bugün açıklanmaya başlanan Yönetici atama mülakat sonuçlarında kayırma olduğunu, MEB'in söz konusu atama sonuçlarını listeler halinde açıklaması gerektiğini söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 22:21
Son Dakika! Atama Sonuçları Sonrası 'Torpil Çıkışı' 'Yeter Artık'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB tarafından bugün açıklanmaya başlanan Yönetici atama mülakat sonuçlarında kayırma olduğunu, MEB'in söz konusu atama sonuçlarını listeler halinde açıklaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden MEB'e çok sert yüklenen Talip Geylan, mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek , MEB'in içerisinde Kripto FETÖ unsurları olduğunu öne sürdü. Talip Geylan, "MEB yönetici atama mülakat sonuçları açıklanıyor. Sonuçların neden liste halinde yayınlanmadığı ise ortaya çıktı; şu ana kadar gelen bilgilere göre, yıllardır yaşanılagelen ötekileştirme tam gaz devam etmekte.Adeta,bir sözde sendika tarafından ince ayarla hazırlandığı anlaşılan puanlamalar yapılmış. Hangi okula kimin atanacağı ya da atanamayacağı milim milim hesap edilerek adaylara puanlar verilmiş.Yarın öncelikle MEB’den sonuçların tüm valilikler tarafından liste halinde yayınlanmasını isteyeceğiz. Yayınlanmaz ise il il kendi tespitlerimizi yapacak ve kamuoyu ile paylaşacağız.Ve devamında da düzenleyeceğimiz bir kampanyayla SnCumhurbaşkanı’na çağrıda bulunarak,MEB teşkilatlarında KRİPTO FETÖCÜ bir yapının varolduğunu ve kendisinin de büyük önem verdiği toplumdaki milli birlik ve beraberlik ruhunu sabote ettiğini bildireceğiz.Sayın Cumhurbaşkanı’nın, kendisinin de defalarca dile getirdiği eğitimdeki aksamaların öncelikli nedeninin, liyakat esası yerine “benim adamım” esasına göre atanan yandaş beceriksiz yöneticiler olduğunu bir kez daha duyuracağız.

Ve sayın Cumhurbaşkanı’ndan,MEB teşkilatlarına çöreklenmiş bu kripto yapıyı temizlemesini isteyecek, aksi halde Türkiye’mizin yakalamış olduğu YENİ DÖNEM RUHU’nun asla hayat bulma imkanının olamayacağını bildireceğiz.Yeter artık! Eğitim camiası, bu ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi artık kaldıramayacaktır. Çocuklarımızın geleceğini inşa eden eğitim hayatımız, birilerinin pis koltuk iştahının tatmin aracı olamaz, değildir!

İşte bir örnek: Bursa’da bir öğretmenimiz,Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu ve aynı alanda doktora öğrencisi. Md. Yrd.olmak için girdiği mülakatta yetersiz görülerek geçen yıl 41,2 puan alıyor, bu yıl ise 44,6 puan veriyorlar. Ayıptır!şte bir başka örnek daha:Yüksekova’da pkk’ya karşı aslan gibi durmuş öğretmenimiz,memleketi Samsun’a geldikten sonra yazılı sınava giriyor 80 puan alıyor;ama mülakatta 55,6 puanla geride bırakılıyor. Şu durumda, pkk MI DAHA ZALİM,MÜLAKAT AHLAKSIZLIĞI MI?" 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaSon Dakika Atama Sonuçları
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Atanamayan katip 1 saat önce

Bu konunun her atama için geçerli olduğunu unutmayalım sözlü mulakatlarda kaldırılsın. Adam kpssden almış 70, bir bakıyorsun sözlü mulakattan 95 puanla geçip atanıyor, adalet mi bu??

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Magdur 1 saat önce

Kesinlikle torpil döndüğüne inanıyorum eşim 6 yıldır çalişip atanamıyor mümkün öü

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