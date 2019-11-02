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Son dakika: 7 ilin milli eğitim müdürü değişti!

Bilecik Burdur Eskişehir ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. 7 ilin müdürü değişti.

Son dakika: 7 ilin milli eğitim müdürü değişti!

Bilecik Burdur Eskişehir ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı. 7 ilin müdürü değişti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 13:32
Son dakika: 7 ilin milli eğitim müdürü değişti!

Milli Eğitim Bakanlığı'na  ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre,  Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Burdur İl Milli  Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve  Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan görevden alındı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü  Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Iğdır İl Milli  Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muğla İl Milli  Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Gönen,  Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Bahçacıoğlu, Şanlıurfa İl Milli  Eğitim Müdürlüğüne İsmail Yapıcıer ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın  Albak'ın ataması yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:11
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