Son dakika! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama sayfasında açıklandı!

KYK burs sonuçları merakla bekleniyordu. 26 gündür değerlendirme aşamasında olan YURTKUR’dan açıklama geldi. Geçen yıl KYK burs başvuruları 15 Ekim’de sona ermiş, 13 Kasım’da açıklanmıştı.Son habere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.

Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu.

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KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR ÖDENECEK?

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

YURTKUR DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ NASIL YAPIYOR?

YURTKUR KYK bursu için öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilir, bu bilgiler kamu kurumlarından teyit edilir. Süreç 16 kurum tarafından bir değerlendirilir ve ekonomik durumu yetersiz olduğu tespit edilen kişilere burs verilir.

Öğrenciye burs verilirken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkması durumunda ise, durumun gerçekleştiği tarihten itibaren KYK bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları ise, öğrenim kredisi borcuna dönüştürülür ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.