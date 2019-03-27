Sınav kaygısını nasıl yenerim? Sizler için araştırdık!

Sınavlar genç nüfusun yoğun olduğu ülkemizde olağan hale gelen bir kavram. Ne yapmak istersek isteyelim bir sınavla karşı karşıya kalıyoruz. Küçük bir çocukken okul ve üniversite bittiğinde sınavların biteceğini düşünsek de gerçeğin öyle olmadığını çok geçmeden anlamış oluyoruz. Daha büyük ve daha stres yüklü sınavlar sürekli karşımıza çıkıyor. Hangi yaşta olursanız olun ve hangi sınava girerseniz girin bir şekilde kazanmak zorunluluğu hissiyatı üzerinizde bir baskı oluşturuyor. Bu baskı sonucunda sınavlar bir kabusa dönüşüyor ve aslında belki de zorlanmayacağınız bir sınavda stres nedeniyle başarısız sonuçlar alınmasına yol açıyor. Ehliyet sınavında dahi stres nedeniyle kaybeden çok kişi tanıyorsunuzdur. Ehliyet sınavını örnekleme nedenim şu: Ehliyet sınavı sonucunda işsiz kalma ya da üniversiteye girememe gibi bir ihtimaliniz yok. Tabii ki şoför olarak işe başlayacaksanız bu söylediklerimi geri alabilirim ama genel anlamda böyle bir sınavda dahi insanlar stres nedeniyle başarısız olabiliyor.

Peki bu stresin ana nedenleri neler?

Sınavdan başarısız olmanız sonucunda insanların hakkınızda neler düşüneceğini çok önemsemek, insanların sizi belki de beceriksiz ve başarısız olarak yargılayacağı hissi,

Aileniz tarafından baskı görmek,

Çalışmanıza rağmen hazırlanmamış olma hissiyatı,

Gelecekte kötü bir işte çalışma ve hayatını zor idame ettirme korkusu yani gelecek kaygısı,

Tepkilerinizi dışa vurma eğiliminiz kaygı olabilir, yani zorda kaldığınızda ilk reaksiyonunuz kaygı diyebiliriz,

Genetik etkenler olabilir, ailenizdeki bireyleri gözlemleyin. Onlar da kaygılı mı?

Bu stresten nasıl kurtuluruz?

Uzmanlara göre stresten kurtulmanın birçok yolu var. Bunu şöyle açıklamak mümkün:

Keşfedin, analiz edin, ayrıştırın ve yok edin.

Yani şunu demek istiyorum.

Bilinçaltınızı sorgulayın. Kaygınız ne zaman başladı ve sizi nasıl tesir altına aldı?

Kaygınızın kaynağını keşfettikten sonra bu kaygıyı önlemek için neler yapmanız gerektiğini sıralayın.

Başardığınız şeyleri nasıl başardığınızı hatırlayın.

Sizi olumsuz etkileyen kişilerle görüşmeyin veya sizin istediğiniz şeyleri söylemelerini sağlayın.

Sizi olumlu güdüleyecek materyaller edinin. Telefonunuzun veya bilgisayarınızın ekranında başaracağınızı hatırlatan mesajlar veya resimler koyabilirsiniz.

Nefes alıp vererek kendinizi rahatlatacak bir ritme sahip olun. Nefes alıp vermek size iyi gelecektir ve kaygılanacağınızı hissettiğiniz anda onu alt edeceksiniz.

Bir şarkı edinin. Belki bazı sabahlar size iyi uyanma konusunda yardımcı olacaktır.

Hepsinden önemlisi; kendinizi sevin. Nefes alıp verebilmenin kıymetini bilin. Kendinize güvenin. Zorluklarla dolu dünyada hayatta kalabilmenin bile önemli olduğunu unutmayın. Haksızlıklara, kötülüklere, ezilmeye, yani bir dizi olumsuzluğa odaklanmak yerine hayattan zevk almanın yollarını arayın. Bazen yalnız hissetseniz de unutmayın; hepimiz biraz yalnızız. Ve bunu aşmak için gülümsemek en önemli anahtardır.

Hayata gülümseyin. Kaygılarınız ve olumsuzluklar sizin peşinizi bırakacaktır.