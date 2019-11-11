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SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 3 dönem SGS, ekim ayında gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 3 dönem SGS, ekim ayında gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:18
SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 3. Dönem SGS sonuç tarihi

TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen SGS, bu yıl mart, haziran ve ekim olmak üzere 3 kez gerçekleşti. 12 Ekim’de gerçekleşen son SGS oturumu ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Ekim tarihli  SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçlara erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden sağlanacak. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

STAJ SÜRECİYLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR

Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım?

Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-9 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir.

SMMM stajı nerede yapılır?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.

Staj ne zaman başlar?

Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin, Aralık 2016 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2017, Nisan 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2017, Ağustos 2017 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2018 tarihinde başlayacaktır.

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