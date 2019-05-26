sendikadan tarih dersi endişesi

Açıklanan yeni lise programları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, programı olumlu bulmakla beraber çekinceleri olduğunu, bunlardan birinin de; tarih dersinin sosyal ve beceri bilimleri grubunda tercihli ders olarak bulunması olduğunu söyledi. Ders sayısının azaltılmasının hep tartışılan bir konu olduğunu söyleyen Geylan, öğretmenlerin norm fazlası duruma düşmemesi için tedbir alınması gerektiğinin de altını çizdi.



Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanan yeni programdaki değişiklikleri sendika olarak olumlu bulduklarını analtan Geylan, bir takım endişeleri olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:



“Yeni programda Tarih dersinin sosyal ve beceri bilimleri grubunda tercihli ders olarak bulunması bizi endişeye sevk etmiştir. Tarih dersi özellikle Türk Tarihi kesinlikle tek başına bir alan, grup olmalı ve zorunlu olmalıdır.

Programın açıklaması yapılırken çocuklarımızın sosyal, sportif ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkaran bir ders planlaması olacağı duyuruldu. Ancak programda Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri 6-8 ders arasında seçmeli olarak sunulacak. Böyle bir durumda, yeni sistemle hedeflenene nasıl ulaşılacağı ciddi bir problemdir.



DERS DAĞILIMI HANGİ LİSEDE NASIL UYGULANACAK?



Ülkemizde lise eğitimimizin belki yarıya yakını meslek liselerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla açıklanan yeni programdaki ders dağılımının meslek liselerinde/imam hatip liselerinde nasıl uygulanacağı acilen netliğe kavuşturulmalıdır.



Fiziki ve teknolojik alt yapı yetersizliğini gidermeden yeni programın hedeflenen başarıyı yakalaması mümkün olmayacaktır. Ülkemizdeki fırsat ve imkân eşitsizliği gözden kaçırılmamalıdır. Derslik sayısı, öğrenme materyalleri, laboratuvar, sanat atölyeleri, spor salonları, öğretmen açığı vs. gibi etkenleri de düzenleyerek yeni programın başarısı hedeflenmelidir.



Yıllardır öğrencilerin yönlendirilmesi hususu, önemli bir eksik ve problem olarak önümüzde duruyordu. Bu amaçla kurgulanan Kariyer Ofisleri, öğrencilerin ilgi alanlarını, meraklarını, yetenek ve becerilerini yani güçlü yönlerini ortaya çıkarması açısından önemli ve olumludur. Ancak bu işlev için halen ne rehber öğretmenlerimizin sayısı ne de müfredatı yeterli değildir. Bu konuda tedbirler alınması ve hatta diğer öğretmenlerimizin (gönüllülük esasına göre) bu işlev doğrultusunda yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması önemlidir.



ÖĞRETMEN DEĞERLİ KILINMADAN EĞİTİM NİTELİK KAZANMAZ



Öğretmeni değerli kılmadan eğitimi nitelikli kılamazsınız. Sonuçta bu programı uygulayacak olan öğretmendir. Öğretmeni ancak sistemin önemli bir paydaşı olarak kabul eder ve heyecan uyandırabilirseniz programlarınız uygulanabilir olacaktır. Bunun için de çalışma ortamlarını huzurlu kılan, motivasyonu olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldıran bir tutumla işe başlanmalıdır.



İlk düğme; adaletli yönetici atamadır. Bugün işyerlerimizde çalışma huzurunu katleden unsurların başında yandaş yönetici ataması gelmektedir. Liyakat ve ehliyeti esasına göre atanmamış ve çalışanları ötekileştiren yöneticilerle eğitim çalışanlarının motivasyonunun sağlanamayacağı artık görülmelidir.

Yeni programda yeni dersler sisteme dahil ediliyor. Ancak şunu gözden kaçırmamak lazımdır: Yeni nesil derslerin öğretmenleri, klasik bir seminer programıyla bu sisteme adapte edilmeye çalışılırsa başarılı sonuç alınması mümkün değildir.”

(BSHA)