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Selahattin Demirtaş :'Öğretmen Maaşlarına Yüzde 50 Zam, Eğitim Sistemi Değişecek'

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eğitim ve öğretmenlere dair seçim vaatleri sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Selahattin Demirtaş :'Öğretmen Maaşlarına Yüzde 50 Zam, Eğitim Sistemi Değişecek'

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eğitim ve öğretmenlere dair seçim vaatleri sosyal medya hesabından paylaşıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:34
Selahattin Demirtaş :'Öğretmen Maaşlarına Yüzde 50 Zam, Eğitim Sistemi Değişecek'

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eğitim ve öğretmenlere dair seçim vaatleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Demirtaş , 190 bin derslik ve 300 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini söylerken, öğretmen maaşlarına yüzde 50 oranında zam verileceğini söyledi.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : "Okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız. Tüm bunlar için, 190 bin yeni derslik yapacağız ve 300 bin öğretmeni atayacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin tamamını kadroya alacağız.Yeni dersliklerin maliyeti 48 milyar TL. Yeni öğretmenler için yıllık bütçeyi 18 milyar TL arttıracağız.Okul öncesi eğitimden lise sona kadar tüm kademeleri zorunlu eğitim kapsamına alacağız. 4+4+4 sistemini kaldıracağız. Çocuklarımızı yarış atı gibi gören sınav sistemlerini mutlaka sona erdireceğiz. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeyi esas alacağız.

Öğretmen aylığına yüzde 50 zam yapacağız. Eğitim fakültelerindeki eğitimin kalitesini artıracak tedbirlerle, mevcut öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğini güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Her ile 'Öğretmen Destek Akademisi' kuracağız.Resmi dilimiz Türkçenin yanında, her çocuğun anadilinde eğitim hakkını tanıyacağız" 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SelahattinSelahattin DemirtaşÖğretmen Maaşları
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