Sarıklı Cübbeli Adalet Dersi!

Ankara Yenimahalle’de bulunan 114 öğrencinin eğitim gördüğü Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 'adalet' dersin ait görüntüler tartışma yaratı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile ilgisi olmayan ‘ hoca’lara emenet edildi. Okulda Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen tarafından çocuklara ‘Değerler Eğitimi’ adı altında ‘Adalet’ dersi verildiği öne sürüldü. Okul yönetimi Dilmen’in gerçekleştirdiği eğitimlerin “Dini Değerler ve İnsanlar arasında Saygı ve Adalet” konulu söyleşi olduğunu belirtti.

Dilmen’in aynı zamanda geçen dönem söz konusu okulun Okul Aile Birliği Başkanlığı’nı yürütüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlediği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bir çok sorumluluğu kendisinin ve vakfının üstlendiği öğrenildi.

Okuldan şikayetçi olan velilerden edinilen görüntülerde de, Dilmen’in veliler ve öğrencilerle düzenlediği bir etkinlikte okul yönetimine, “Bir arzuhalımız var. Sadece sene de bir gün Kutlu Doğum yapmasınlar. Bizlere her ay bunu bir sefer yapsınlar da bir araya getirsinler. İnşaalah. Gönül onu arzu eder. Gönül yavrularımızı yakından takip etmeyi arzu eder” ifadelerini kullandığı görüldü.

Bir kısım veli de ‘okul tarikat yuvasına dönüştü’ eleştirilerinin yanı sıra okulun çökme riski ile karşı karşıya olduğu bilgisini basınla paylaştı. Binanın altında su biriktiğini, bazı bölümlerinde küflenmeler olduğunu belirten veliler, bir sınıfın altına drenaj kuyusu açıldığını ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okula müfettiş gönderdiğini söyledi. Okulda inceleme yapan müfettişlerin ‘çürük’ raporu hazırladığına dikkat çeken veliler, okulun taşınmasına ilişkin kararın alındığını fakat okuldaki dini yapıların baskısı sebiylele İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Valiliğe gönderilmediğini aktardı. Veliler okuldaki onlarca çocuğun bu yapılar sebebiyle yaşam riski altında eğitimlerine devam ettiğini belirtti.

Okuldaki yapım ve onarım işlerininde okul yönetiminin Dilmen’den destek aldığı öğrenildi. Okul yönetiminin Dilmen’e yönelik, “Öğrencilerimize okulumuz sınıf ve koridorları için hangi renk tercihinde bulundukları soruldu ve görüşleri alındı. Sonuç olarak okulumuz duvarları Dilmen’in katkıları ile gold rengi duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Koridorlara ahşap malzeme ile kaplanmış ve okulumuz daha nezih ve refah bir görünüme sahip olmuştur” ifadeleri oldukça dikkat çekti.

İşte o görüntüler;

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